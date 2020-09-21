Викрили злодія, який обкрадав дачі у Луцькому районі

На Волині спіймали дачного злодія.Злодія викрили оперативники Луцького районного управління поліції. Ним виявився 44-річний житель обласного центру,- пише сектор комунікації поліції Волинської області.Правоохоронці уже встановили, що волинянин скоїв шість крадіжок майна з дач у Луцькому районі. Частину викраденого вилучили. До слова, чоловік у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Наразі зловмисника перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів.Триває слідство.