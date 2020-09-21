Викрили злодія, який обкрадав дачі у Луцькому районі
Сьогодні, 16:36
На Волині спіймали дачного злодія.
Злодія викрили оперативники Луцького районного управління поліції. Ним виявився 44-річний житель обласного центру,- пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Правоохоронці уже встановили, що волинянин скоїв шість крадіжок майна з дач у Луцькому районі. Частину викраденого вилучили. До слова, чоловік у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Наразі зловмисника перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів.
Триває слідство.
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Злодія викрили оперативники Луцького районного управління поліції. Ним виявився 44-річний житель обласного центру,- пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Правоохоронці уже встановили, що волинянин скоїв шість крадіжок майна з дач у Луцькому районі. Частину викраденого вилучили. До слова, чоловік у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Наразі зловмисника перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 16:36