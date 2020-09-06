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На Донбасі внаслідок обстрілів загинуло четверо українських бійців

На Донбасі внаслідок обстрілів загинуло четверо українських бійців
Четверо українських військовослужбовців загинули сьогодні, 26 березня, поблизу Шумів внаслідок ворожого прицільного обстрілу.

Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

Повідомляють, що в результаті обстрілу, чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ.

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Теги: смерть, військові, Донбас
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