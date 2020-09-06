На Донбасі внаслідок обстрілів загинуло четверо українських бійців
Сьогодні, 17:04
Четверо українських військовослужбовців загинули сьогодні, 26 березня, поблизу Шумів внаслідок ворожого прицільного обстрілу.
Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.
Повідомляють, що в результаті обстрілу, чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.
На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ.
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Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.
Повідомляють, що в результаті обстрілу, чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.
На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ.
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