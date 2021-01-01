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Скільки волиняни платитимуть за газ у квітні

Скільки волиняни платитимуть за газ у квітні
«Волиньгаз Збут» не змінює ціну на природний газ для населення. У квітні вартість блакитного палива залишиться на рівні 6,99 грн за кубометр.

Про це інформує пресслужба компанії.

Як повідомляє ТОВ «Волиньгаз Збут», ситуація на європейських біржах залишається нестабільною. Після нетривалого зниження ціна газу знов почала зростати.

Аналітики прогнозують, що очікуване літнє зниження вартості блакитного палива може взагалі не відбутися.

Для того, щоб застрахувати своїх клієнтів від цінових коливань, ТОВ «Волиньгаз Збут» пропонує річний контракт на газ з фіксованою ціною.

Перехід усіх побутових споживачів на річний контракт очікується з 1 травня цього року, відповідно до Правил постачання природного газу побутовим споживачам, які затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Річний контракт — це страховка для споживачів від цінових коливань і гарантія стабільної ціни впродовж року.

Зауважують, що ціну на ресурс для річного контракту усі постачальники зобов’язані опублікувати до 25 квітня на своїх вебсайтах.

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Теги: квітень, газ, ціна, волиняни
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