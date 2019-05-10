вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку «на гарячому» спіймали наркоторговця. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку «на гарячому» спіймали наркоторговця. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку поліція затримала збувача марихуани.

Про це повідомляє ГУ НП у Волинській області.

Наркоторговця затримали сьогодні, 26 березня у Луцьку під час чергового збуту наркотиків. Правопорушник – раніше судимий 41-річний лучанин. Наркотики чоловік збував контактним способом «з рук в руки». Щомісяця зловмисник продавав від 30 до 50 доз марихуани вагою від 5 до 20 г.

Під час санкціонованого обшуку за його місцем проживання правоохоронці вилучили 2 кг 500 г наркотиків вартістю близько 100 тисяч гривень та гроші, він здобув злочинним шляхом.

Волинянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішують питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Зловмисникові загрожує, зокрема, до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

У Луцьку «на гарячому» спіймали наркоторговця. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку «на гарячому» спіймали наркоторговця. ФОТО. ВІДЕО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, наркоторговець, марихуана, затримали, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підстав для «червоної» зони немає, – Поліщук про ситуацію з COVID-19 у Луцьку
Сьогодні, 17:48
Розповіли про стан підлітка, якого збило авто на переході у Луцьку
Сьогодні, 17:45
У Луцьку «на гарячому» спіймали наркоторговця. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:26
Заступник мера Ківерців написав заяву в поліцію на депутата через перешкоджання
Сьогодні, 17:09
На Донбасі внаслідок обстрілів загинуло четверо українських бійців
Сьогодні, 17:04
Схожі новини
У Луцьку спіймали хулігана, який розмалював «розумну» зупинку У Луцьку спіймали хулігана, який розмалював «розумну» зупинку
11 березень, 10:30
Поліцейські вилучили наркотики у двох лучан Поліцейські вилучили наркотики у двох лучан
10 травень, 2019, 12:01
Нововолинські поліцейські вилучили марихуану Нововолинські поліцейські вилучили марихуану
11 березень, 2016, 20:52
Розшукував Інтерпол: у Луцьку спіймали двох іноземців, які переховувалися Розшукував Інтерпол: у Луцьку спіймали двох іноземців, які переховувалися
23 березень, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні з 1 квітня перерахують пенсії: хто отримає підвищені виплати
Сьогодні, 18:05
 0
Підстав для «червоної» зони немає, – Поліщук про ситуацію з COVID-19 у Луцьку
Сьогодні, 17:48
 0
Розповіли про стан підлітка, якого збило авто на переході у Луцьку
Сьогодні, 17:45
 0
У Луцьку «на гарячому» спіймали наркоторговця. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:26
 0
Заступник мера Ківерців написав заяву в поліцію на депутата через перешкоджання
Сьогодні, 17:09
 0
Медіа
відео
1/8