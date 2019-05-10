У Луцьку «на гарячому» спіймали наркоторговця. ФОТО. ВІДЕО





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Наркоторговця затримали сьогодні, 26 березня у Луцьку під час чергового збуту наркотиків. Правопорушник – раніше судимий 41-річний лучанин. Наркотики чоловік збував контактним способом «з рук в руки». Щомісяця зловмисник продавав від 30 до 50 доз марихуани вагою від 5 до 20 г.



Під час санкціонованого обшуку за його місцем проживання правоохоронці вилучили 2 кг 500 г наркотиків вартістю близько 100 тисяч гривень та гроші, він здобув злочинним шляхом.



Волинянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Вирішують питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.



Зловмисникові загрожує, зокрема, до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Досудове розслідування триває.









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