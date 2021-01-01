У волинському училищі відкрили навчально-практичний центр сучасних харчових технологій. ФОТО





Про це



Привітати колектив та студентів закладу із подією на відкриття завітали заступник голови облдержадміністрації Анатолій Костик, начальниця управління освіти і науки ОДА Людмила Плахотна, перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук, народний депутат України Ірина Констанкевич, директор обласного центру зайнятості Роман Романюк та представники Камінь-Каширської райдержадміністрації, районної ради і територіальних громад.



«Цей проект є зразком того, як повинна відбуватися співпраця між усіма гілками влади. Об’єднавши спільні зусилля, в області створений ще один навчально-практичний центр, оснащений інноваційним обладнанням, задля якісної підготовки фахівців, – у вітальному слові сказав Анатолій Костик. – Впевнений, що це не останній заклад, який побудовано у місті».



На оснащення центру використали більш як 3,9 млн грн, з них 2,35 млн – кошти державного бюджету, 1 млн – обласного бюджету, 390 тис. грн – спеціального фонду ВПУ та 160 тис. грн – благодійних організацій та районної ради.



Відтак, реконструювали лабораторію кондитерського виробництва та інші вільні приміщення закладу. На сьогодні центр включає оздоблюваний цех, мийне відділення, дегустаційну залу, 2 кухні-лабораторії, роздягальню. Для підготовки кухарів, кондитерів використовуватимуться пароконвекційні печі, пекарські шафи, посудомийна машина, тістоподільна машина, індукційні стаціонарні плити, посуд, інвентар тощо.



Слід також зазначити, що центр пристосований для навчання осіб з особливими освітніми потребами.



Нагадаємо, що у 2018 році завдяки участі у проєкті Європейського Союзу «Покращення підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону» у Камінь-Каширському ВПУ відкрили сучасний навчально-практичний центр (НПЦ) для підготовки робітників з професії «Електрогазозварник», який оснащений новітнім зварювальним обладнанням (плазморізи, напівавтомати, інвертори,

апарати для зварювання кольорових металів аргоном).



До слова, у 2021 році на створення навчально-практичних центрів при закладах професійної освіти передбачено із державних коштів 150 млн. грн. Наразі Міністерством освіти і науки України опрацьовується 109 заявок з усієї країни, з них 6 таких пропозицій - від Волинської області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26 березня відбулося урочисте відкриття навчально-практичного центру сучасних харчових технологій у державному професійно-технічному навчальному закладі «Камінь-Каширське ВПУ».Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.Привітати колектив та студентів закладу із подією на відкриття завітали заступник голови облдержадміністрації, начальниця управління освіти і науки ОДА, перший заступник голови обласної ради, народний депутат України, директор обласного центру зайнятостіта представники Камінь-Каширської райдержадміністрації, районної ради і територіальних громад.«Цей проект є зразком того, як повинна відбуватися співпраця між усіма гілками влади. Об’єднавши спільні зусилля, в області створений ще один навчально-практичний центр, оснащений інноваційним обладнанням, задля якісної підготовки фахівців, – у вітальному слові сказав Анатолій Костик. – Впевнений, що це не останній заклад, який побудовано у місті».На оснащення центру використали більш як 3,9 млн грн, з них 2,35 млн – кошти державного бюджету, 1 млн – обласного бюджету, 390 тис. грн – спеціального фонду ВПУ та 160 тис. грн – благодійних організацій та районної ради.Відтак, реконструювали лабораторію кондитерського виробництва та інші вільні приміщення закладу. На сьогодні центр включає оздоблюваний цех, мийне відділення, дегустаційну залу, 2 кухні-лабораторії, роздягальню. Для підготовки кухарів, кондитерів використовуватимуться пароконвекційні печі, пекарські шафи, посудомийна машина, тістоподільна машина, індукційні стаціонарні плити, посуд, інвентар тощо.Слід також зазначити, що центр пристосований для навчання осіб з особливими освітніми потребами.Нагадаємо, що у 2018 році завдяки участі у проєкті Європейського Союзу «Покращення підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону» у Камінь-Каширському ВПУ відкрили сучасний навчально-практичний центр (НПЦ) для підготовки робітників з професії «Електрогазозварник», який оснащений новітнім зварювальним обладнанням (плазморізи, напівавтомати, інвертори,апарати для зварювання кольорових металів аргоном).До слова, у 2021 році на створення навчально-практичних центрів при закладах професійної освіти передбачено із державних коштів 150 млн. грн. Наразі Міністерством освіти і науки України опрацьовується 109 заявок з усієї країни, з них 6 таких пропозицій - від Волинської області.

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