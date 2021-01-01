У волинському училищі відкрили навчально-практичний центр сучасних харчових технологій. ФОТО
Сьогодні, 18:40
26 березня відбулося урочисте відкриття навчально-практичного центру сучасних харчових технологій у державному професійно-технічному навчальному закладі «Камінь-Каширське ВПУ».
Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.
Привітати колектив та студентів закладу із подією на відкриття завітали заступник голови облдержадміністрації Анатолій Костик, начальниця управління освіти і науки ОДА Людмила Плахотна, перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук, народний депутат України Ірина Констанкевич, директор обласного центру зайнятості Роман Романюк та представники Камінь-Каширської райдержадміністрації, районної ради і територіальних громад.
«Цей проект є зразком того, як повинна відбуватися співпраця між усіма гілками влади. Об’єднавши спільні зусилля, в області створений ще один навчально-практичний центр, оснащений інноваційним обладнанням, задля якісної підготовки фахівців, – у вітальному слові сказав Анатолій Костик. – Впевнений, що це не останній заклад, який побудовано у місті».
На оснащення центру використали більш як 3,9 млн грн, з них 2,35 млн – кошти державного бюджету, 1 млн – обласного бюджету, 390 тис. грн – спеціального фонду ВПУ та 160 тис. грн – благодійних організацій та районної ради.
Відтак, реконструювали лабораторію кондитерського виробництва та інші вільні приміщення закладу. На сьогодні центр включає оздоблюваний цех, мийне відділення, дегустаційну залу, 2 кухні-лабораторії, роздягальню. Для підготовки кухарів, кондитерів використовуватимуться пароконвекційні печі, пекарські шафи, посудомийна машина, тістоподільна машина, індукційні стаціонарні плити, посуд, інвентар тощо.
Слід також зазначити, що центр пристосований для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
Нагадаємо, що у 2018 році завдяки участі у проєкті Європейського Союзу «Покращення підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону» у Камінь-Каширському ВПУ відкрили сучасний навчально-практичний центр (НПЦ) для підготовки робітників з професії «Електрогазозварник», який оснащений новітнім зварювальним обладнанням (плазморізи, напівавтомати, інвертори,
апарати для зварювання кольорових металів аргоном).
До слова, у 2021 році на створення навчально-практичних центрів при закладах професійної освіти передбачено із державних коштів 150 млн. грн. Наразі Міністерством освіти і науки України опрацьовується 109 заявок з усієї країни, з них 6 таких пропозицій - від Волинської області.
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Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.
Привітати колектив та студентів закладу із подією на відкриття завітали заступник голови облдержадміністрації Анатолій Костик, начальниця управління освіти і науки ОДА Людмила Плахотна, перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук, народний депутат України Ірина Констанкевич, директор обласного центру зайнятості Роман Романюк та представники Камінь-Каширської райдержадміністрації, районної ради і територіальних громад.
«Цей проект є зразком того, як повинна відбуватися співпраця між усіма гілками влади. Об’єднавши спільні зусилля, в області створений ще один навчально-практичний центр, оснащений інноваційним обладнанням, задля якісної підготовки фахівців, – у вітальному слові сказав Анатолій Костик. – Впевнений, що це не останній заклад, який побудовано у місті».
На оснащення центру використали більш як 3,9 млн грн, з них 2,35 млн – кошти державного бюджету, 1 млн – обласного бюджету, 390 тис. грн – спеціального фонду ВПУ та 160 тис. грн – благодійних організацій та районної ради.
Відтак, реконструювали лабораторію кондитерського виробництва та інші вільні приміщення закладу. На сьогодні центр включає оздоблюваний цех, мийне відділення, дегустаційну залу, 2 кухні-лабораторії, роздягальню. Для підготовки кухарів, кондитерів використовуватимуться пароконвекційні печі, пекарські шафи, посудомийна машина, тістоподільна машина, індукційні стаціонарні плити, посуд, інвентар тощо.
Слід також зазначити, що центр пристосований для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
Нагадаємо, що у 2018 році завдяки участі у проєкті Європейського Союзу «Покращення підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону» у Камінь-Каширському ВПУ відкрили сучасний навчально-практичний центр (НПЦ) для підготовки робітників з професії «Електрогазозварник», який оснащений новітнім зварювальним обладнанням (плазморізи, напівавтомати, інвертори,
апарати для зварювання кольорових металів аргоном).
До слова, у 2021 році на створення навчально-практичних центрів при закладах професійної освіти передбачено із державних коштів 150 млн. грн. Наразі Міністерством освіти і науки України опрацьовується 109 заявок з усієї країни, з них 6 таких пропозицій - від Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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