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Підстав для «червоної» зони немає, – Поліщук про ситуацію з COVID-19 у Луцьку

Підстав для «червоної» зони немає, – Поліщук про ситуацію з COVID-19 у Луцьку
Епідситуація з поширенням коронавірусу на території Луцька не є критичною і не потребує введення «червоної» зони.

Про це під час традиційних онлайн-підсумків тижня повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

За його словами, станом на 26 березня у Волинській обласній клінічній лікарні є 48 вільних місць для ковідних хворих з доступом до кисню, у обласній інфекційній лікарні – 20 таких ліжок, у тимчасовому інфекційному госпіталі на базі пологового – 63 вільних ліжка з доступом до кисню.

Поліщук додав, що місто готується до погіршення ситуації.

«На випадок загострення є можливість із 102 ліжок із доступом до кисню на базі нашого тимчасового госпіталю збільшити до 240. Бо підключені кисневі станції, є розведення кисневих розеток на 110 місць, до того ж є 70 кисневих концентраторів», - сказав мер.

За його словами, ті показники, які є сьогодні, свідчать про те, що підстав для введення червоної зони немає.

«Однак все більше областей України стають «червоними». Якщо більше половини областей будуть такими, то буде загальнонаціональний локдаун», - резюмував Поліщук з цього приводу.

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Теги: Луцьк, карантин, червона зона, Ігор Поліщук
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