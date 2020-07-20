Підстав для «червоної» зони немає, – Поліщук про ситуацію з COVID-19 у Луцьку

Епідситуація з поширенням коронавірусу на території Луцька не є критичною і не потребує введення «червоної» зони.Про це під час традиційних онлайн-підсумків тижня повідомив Луцький міський головаЗа його словами, станом на 26 березня у Волинській обласній клінічній лікарні є 48 вільних місць для ковідних хворих з доступом до кисню, у обласній інфекційній лікарні – 20 таких ліжок, у тимчасовому інфекційному госпіталі на базі пологового – 63 вільних ліжка з доступом до кисню.Поліщук додав, що місто готується до погіршення ситуації.«На випадок загострення є можливість із 102 ліжок із доступом до кисню на базі нашого тимчасового госпіталю збільшити до 240. Бо підключені кисневі станції, є розведення кисневих розеток на 110 місць, до того ж є 70 кисневих концентраторів», - сказав мер.За його словами, ті показники, які є сьогодні, свідчать про те, що підстав для введення червоної зони немає.«Однак все більше областей України стають «червоними». Якщо більше половини областей будуть такими, то буде загальнонаціональний локдаун», - резюмував Поліщук з цього приводу.