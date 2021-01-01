Розповіли про стан підлітка, якого збило авто на переході у Луцьку





Про це розповів лікар приймального відділення обласної дитячої лікарні Ігор Тарасюк, - пише



У хлопця попередньо діагностували закриту черепно-мозкову. У підлітка – короткочасна втрата пам’яті та запаморочення.



Нагадаємо, що



Водія автівки поліцейські перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Слідчий Василь Перевознік, який працював на місці ДТП, каже, що водій був тверезий.



Водій автомобіля, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду, Олександр пояснив, що дітей не побачив: "Їх машина закрила. Я, щоб уникнути зіткнення з машиною, об’їжджав її і побачив дітей вже. І по бордюрі як міг, так минав".



Речник Нацполіції Волині Олег Плазовський розповів, що транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик. За фактом слідчі розпочнуть кримінальне провадження за статтею 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". На разі триває перевірка.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-річний хлопець, якого на пішохідному переході у Луцьку збила автівка, перебуває у лікарні у відділенні нейрохірургії.Про це розповів лікар приймального відділення обласної дитячої лікарні, - пише Суспільне. У хлопця попередньо діагностували закриту черепно-мозкову. У підлітка – короткочасна втрата пам’яті та запаморочення.Нагадаємо, що аварія трапилася 26 березня на вулиці Конякіна . Хлопець переходив дорогу з молодшою сестрою. Легковик збив двох дітей, поруч з хлопцем була його молодша сестра, дівчина не травмувалася.Водія автівки поліцейські перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Слідчий, який працював на місці ДТП, каже, що водій був тверезий.Водій автомобіля, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду, Олександр пояснив, що дітей не побачив: "Їх машина закрила. Я, щоб уникнути зіткнення з машиною, об’їжджав її і побачив дітей вже. І по бордюрі як міг, так минав".Речник Нацполіції Волинірозповів, що транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик. За фактом слідчі розпочнуть кримінальне провадження за статтею 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". На разі триває перевірка.

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