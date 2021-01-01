Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 27 березня
Сьогодні, 20:00
у Волинській області завтра, у суботу, очікується малохмарна погода, без опадів.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 11-16° тепла.
У Луцьку завтра, 27 березня, прогнозують також малохмарну погоду, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 12-14° тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 11-16° тепла.
У Луцьку завтра, 27 березня, прогнозують також малохмарну погоду, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 12-14° тепла.
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