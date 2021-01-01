Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 27 березня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 11-16° тепла.



У Луцьку завтра, 27 березня, прогнозують також малохмарну погоду, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 12-14° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. у Волинській області завтра, у суботу, очікується малохмарна погода, без опадів.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 11-16° тепла.У Луцьку завтра, 27 березня, прогнозують також малохмарну погоду, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 12-14° тепла.

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