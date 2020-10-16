На аукціоні у Луцьку продали бурштину майже на 3 мільйони гривень

На четвертому відкритому аукціоні продали майже 240 кг волинського бурштину.Відкритий аукціон із реалізації бурштину-сирцю, видобутого КП "Волиньприродресурс", відбувся сьогодні, 26 березня, у сесійній залі обласної ради, - йдеться на сайті облради.На початку публічних торгів до учасників заходу звернувся голова обласної ради"Бажаю усім вам результативних торгів, а місцевим та обласному бюджету значних надходжень", - сказав він.Директор КП "Волиньприродресурс" Волинської обласної радиповідомив, що на нинішні публічні торги мало бути номіновано 2 тонни 278 кг 361 г бурштину-сирцю, однак в міжаукціонний період підприємством було реалізовно ще 386 кг різних фракцій "сонячного каменю", тому загальний об'єм виставленого на нинішній аукціон бурштину становить - 1 тонну 892 кг 406 г різних груп якості."Окрім того, в міжаукціонний період за результатами третього аукціону нами було реалізовано ще 334 кг бурштину на загальну суму 3 млн 569 тисяч гривень, додатково за цей період було реалізовано ще 283 кг бурштину на загальну суму 2 млн 856 тисяч 212 гривень, а також заключені договори та виписані інвойси на оплату за об'єми поставок, як по Україні, так і за кордон на загальну масу 466 кг 265 г бурштину на загальну суму - 6 млн 952 тисячі 658 гривень", - розповів він.Участь у четвертому аукціоні взяли компанії та фізичні особи, які попередньо реєструвалися і робили заявки. Всього зареєструвалося 23 учасники, серед яких були представники України, Польщі, Литви, Гонконгу та ОАЕ."Про нас дізнаються у різних куточках світу. Ми поступово популяризуємо офіційний бурштин та легальний механізм його продажу. Уже є кілька компаній, які безпосередньо співпрацюють з нами не витрачаючи час і не чекаючи аукціону, адже ціна у нас стала, вона затверджується Державним гемологічним центром Міністерства фінансів України, а також закріплюється попереднім аукціоном", - зауважив він."Ми можемо пишатися тим, що наше комунальне підприємство "Волиньприродресурс" працює відкрито та прозоро. Як відомо, великі об'єми сонячного каміння реалізовуються в міжаукціонний період, проте за цінами аукціону. Торги теж доступні для учасників з усіх куточків світу, адже усі охочі можуть зареєструватися до участі у торгах і бути присутніми в залі, де відбувається аукціон, або ж за посередництвом відеоконференції ", - зауважив голова обласної ради Григорій Недопад.Цього дня з аукціону придбали бурштин два учасники з України та Гонконгу. Обох зацікавила фракція вагою 10-20 г."Фактично у нас на залишку цієї фракції на складах більше не лишилося. Як показує практика - вона є найбільш ходовою і взагалі дрібні фракції каміння користуються наразі найбільшим попитом. Тому у нас на залишках зараз збебільшого знаходиться по пів тонни великих фракцій бурштину", - розповів Анатолій Капустюк.Загалом, за результатами нинішніх торгів, продали 236 кг 515 г "сонячного каменю" на загальну суму 2 млн 80 тисяч 256 гривень.Проведення п'ятого аукціону попередньо заплановане на 30 квітня 2021 року.