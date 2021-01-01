27 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження громадська активістка Вероніка Федосова-Цибульська, бізнесмен Олександр Шараєв, політолог Олександр Новосад, начальник відділу інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості Юлія Левчук (на фото).
Вітаємо їх, а також іменинників – усіх, хто носить імена Венедикта, Ростислав. Зичимо здоров'я, довголіття і успіхів у праці.
Міжнародний день театру встановлений в 1961 році IX конгресом Міжнародного інституту театру і щорічно 27 березня відзначається Центрами ITI і міжнародними театральними товариствами.
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Вітаємо їх, а також іменинників – усіх, хто носить імена Венедикта, Ростислав. Зичимо здоров'я, довголіття і успіхів у праці.
Міжнародний день театру встановлений в 1961 році IX конгресом Міжнародного інституту театру і щорічно 27 березня відзначається Центрами ITI і міжнародними театральними товариствами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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