27 березня на Волині: гортаючи календар

Вероніка Федосова-Цибульська, бізнесмен Олександр Шараєв, політолог Олександр Новосад, начальник відділу інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості Юлія Левчук (на фото).



Вітаємо їх, а також іменинників – усіх, хто носить імена Венедикта, Ростислав. Зичимо здоров'я, довголіття і успіхів у праці.



Міжнародний день театру встановлений в 1961 році IX конгресом Міжнародного інституту театру і щорічно 27 березня відзначається Центрами ITI і міжнародними театральними товариствами.

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