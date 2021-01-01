«Волинь» перемогла тернопільську «Ниви»





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Команди розпочали матч у розміреному темпі, тому швидкий став дещо несподіваним. Пасом з глибини поля партнери вивели Юрія Коломойця на побачення з голкіпером «Ниви». Форвард «хрестоносців» відіграв воротаря, але опинився у дуже незручному становищі та все ж примудрився якось пробити по воротах і поцілив у дальню стійку. Епізод закінчився кутовим для лучан, який і призвів до взяття воріт. Тернополяни абсолютно не пильнували Івана Цюпу, який головою розстріляв ворота – 0:1. Гол дещо занадто заспокоїв «Волинь» й ініціативу поступово перехопили номінальні господарі матчу. Втім численні стандарти на ворота Владислава Леванідова не принесли ніяких дивідендів тернополянам. А от «Волинь» знову несподівано вибухнула голом перед самісінькою перервою. Артур Рябов на лінії штрафного майданчика накрутив кількох суперників і ударом у проти хід переграв Єрмолова – 0:2.



У другій половині гри першим номером переважно діяли тернополяни, але створювали хіба що потенційно небезпечні моменти. «Волинь» рідко, але нагадувала про себе гострими контрвипадами. Єдиний супермомент на обидві команди був у середині тайму у лучан, проте вони не реалізували вихід три в два. Спершу з ударом затягнув Сіаваш Хагназарі й зрештою пробив у голкіпера, буквально одразу Єрмолов нейтралізував спробу добивання, а третій удар вже від В’ячеслава Шарпара був неточним. Ще кілька напружених миттєвостей тернополянам довелося пережити через занадто вільну гру свого голкіпера на виходах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька «Волинь» здобула перемогу в матчі проти тернопільської «Ниви».Про це повідомляє ВІСНИК і Ко Команди розпочали матч у розміреному темпі, тому швидкий став дещо несподіваним. Пасом з глибини поля партнери вивелина побачення з голкіпером «Ниви». Форвард «хрестоносців» відіграв воротаря, але опинився у дуже незручному становищі та все ж примудрився якось пробити по воротах і поцілив у дальню стійку. Епізод закінчився кутовим для лучан, який і призвів до взяття воріт. Тернополяни абсолютно не пильнували, який головою розстріляв ворота – 0:1. Гол дещо занадто заспокоїв «Волинь» й ініціативу поступово перехопили номінальні господарі матчу. Втім численні стандарти на воротане принесли ніяких дивідендів тернополянам. А от «Волинь» знову несподівано вибухнула голом перед самісінькою перервою.на лінії штрафного майданчика накрутив кількох суперників і ударом у проти хід переграв Єрмолова – 0:2.У другій половині гри першим номером переважно діяли тернополяни, але створювали хіба що потенційно небезпечні моменти. «Волинь» рідко, але нагадувала про себе гострими контрвипадами. Єдиний супермомент на обидві команди був у середині тайму у лучан, проте вони не реалізували вихід три в два. Спершу з ударом затягнувй зрештою пробив у голкіпера, буквально одразу Єрмолов нейтралізував спробу добивання, а третій удар вже відбув неточним. Ще кілька напружених миттєвостей тернополянам довелося пережити через занадто вільну гру свого голкіпера на виходах.

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