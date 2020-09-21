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Волинські футзалістки виграли чемпіонат України

Волинські футзалістки виграли чемпіонат України
Володимир-волинська футбольна команда «Ладомир» стала чемпіоном України з футзалу серед дівочих команд.

Футбольна команда «Ладомир» у сезоні 2021 року стала чемпіоном України з футзалу серед дівочих команд WU-13 Вищої ліги. Цього разу участь у змаганнях брала наймолодша група у складі учасниць 2008-2009 років народження, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Урочисте нагородження призерів відбулося в місті Дніпро по закінченні турніру, який проходив 22-24 березня.

Нагадаємо, що клуб «Ладомир» створений на базі футбольної секції при Володимир-Волинському ліцеї «Центр освіти» Волинської обласної ради.

“У турнірі змагались наймолодші наші футболістки, це їх перший серйозний виступ. Зрозуміло, що дівчата задоволені результатом, усі щасливі повернулися додому. Тішить, що наша тренерська праця не була марною, а докладені нами і юними спортсменками зусилля увінчалися великим успіхом”, – зазначив тренер команди Олег Бортнік.

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Теги: Волинь, футзал
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