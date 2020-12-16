Жительки Маріуполя подолали тисячу кілометрів, щоб поборотися на Волині за спадщину





Щоб розв'язувати своє питання приїхали за понад тисячу кілометрів на земельну комісію Луківської селищної ради, - повідомляє



Марія Півень приїхала з матір’ю Оленою у волинське село з Маріуполя, бо хоче оформити право власності на землю біля хати, яку успадкувала її бабуся Надія Кулешова від сестри. Розповідає, що частину її ділянки хоче приватизувати сусід.



Сусід Володимир Білинський, відповідно до господарської книги, завжди користувався земельною ділянкою розміром – 20 сотих. Нині йому Луківська селищна рада надала дозвіл на розробку технічної документації розміром 25 сотих землі. В Олени Півень, відповідно до записів у господарській книзі – 15 сотих, селищна рада надала їй також дозвіл на розробку технічної документації на земельну ділянку розміром 25 сотих.



Марія Півень приїхала на земельну комісію Луківської селищної ради, каже: не згідна з межами, які пропонують встановити, бо тоді у неї залишиться неповних 10 соток.



Щоб оглянути територію, комісія виїхала на місце у село Тупали. Одна з меж має пройти за півтора-два метри від водойми. Її викопав майже 10 років тому, — розповідає Володимир Білинський. Саме цю ділянку сусіди не можуть поділити.



Земельна комісія на території, за яку сперечаються сусіди, пробула кілька годин, жодних документів на місці не склали. Начальник земельного відділу Луківської селищної ради Анатолій Мартиш розповів, якщо сусіди не дійдуть згоди, законом передбачено, що рішення про затвердження акту погодження меж може прийняти лише сесія селищної ради.



Голова Луківської селищної ради Анатолій Климук про ситуацію каже, що намагаються знайти компроміс: "Є в південному напрямку земля, пані Півень можна надати частину земельної ділянки та зробити так проєкт землеустрою, що вона буде мати 15 сотих".



Марія Півень на таке не погоджується. Щоб оформити на себе землю для обслуговування будинку і господарських споруд, готова звертатися до суду і їздити за тисячу кілометрів з Маріуполя. Зі слів голови селищної ради Анатолія Климука, рішення щодо цього земельного питання ухвалюватимуть депутати. Найближча сесія селищної ради запланована на початок квітня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жительки Маріуполя Олена та Марія Півень не можуть оформити право власності на земельну ділянку біля будинку, який успадкували, у селі Тупали Ковельського району.Щоб розв'язувати своє питання приїхали за понад тисячу кілометрів на земельну комісію Луківської селищної ради, - повідомляє Суспільне Марія Півень приїхала з матір’ю Оленою у волинське село з Маріуполя, бо хоче оформити право власності на землю біля хати, яку успадкувала її бабуся Надія Кулешова від сестри. Розповідає, що частину її ділянки хоче приватизувати сусід.Сусід Володимир Білинський, відповідно до господарської книги, завжди користувався земельною ділянкою розміром – 20 сотих. Нині йому Луківська селищна рада надала дозвіл на розробку технічної документації розміром 25 сотих землі. В Олени Півень, відповідно до записів у господарській книзі – 15 сотих, селищна рада надала їй також дозвіл на розробку технічної документації на земельну ділянку розміром 25 сотих.Марія Півень приїхала на земельну комісію Луківської селищної ради, каже: не згідна з межами, які пропонують встановити, бо тоді у неї залишиться неповних 10 соток.Щоб оглянути територію, комісія виїхала на місце у село Тупали. Одна з меж має пройти за півтора-два метри від водойми. Її викопав майже 10 років тому, — розповідає Володимир Білинський. Саме цю ділянку сусіди не можуть поділити.Земельна комісія на території, за яку сперечаються сусіди, пробула кілька годин, жодних документів на місці не склали. Начальник земельного відділу Луківської селищної ради Анатолій Мартиш розповів, якщо сусіди не дійдуть згоди, законом передбачено, що рішення про затвердження акту погодження меж може прийняти лише сесія селищної ради.Голова Луківської селищної ради Анатолій Климук про ситуацію каже, що намагаються знайти компроміс: "Є в південному напрямку земля, пані Півень можна надати частину земельної ділянки та зробити так проєкт землеустрою, що вона буде мати 15 сотих".Марія Півень на таке не погоджується. Щоб оформити на себе землю для обслуговування будинку і господарських споруд, готова звертатися до суду і їздити за тисячу кілометрів з Маріуполя. Зі слів голови селищної ради Анатолія Климука, рішення щодо цього земельного питання ухвалюватимуть депутати. Найближча сесія селищної ради запланована на початок квітня.

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