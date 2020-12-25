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У Луцьку відбувся міжнародний конкурс баяністів-акардеоністів. ВІДЕО

У Луцьку відбувся міжнародний конкурс баяністів-акардеоністів. ВІДЕО
У Луцьку відбувся міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів "Інтер Світязь аком'юзик-2021".

У конкурсі, який відбувається онлайн, взяли участь понад 60 музикантів, - повідомляє Суспільне.

Це – 12-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів, який не подібний на попередні, розповів організатор Петро Шиманський. З його слів, цьогоріч георафія конкурсу збільшена: свої роботи представили учасники не лише з України, а й зі Словаччини, Польщі та Білорусі.

"Тут немає хто кого переможе, тут перемагає в першу чергу душа та твоє ставлення до музики", – каже організатор конкурсу.

Один з учасників міжнародного конкурсу – Андрій Воробей із Луцька. Хлопець грає на акордеоні 10 років. Вага його музичного інструменту майже 15 кілограмів, тому, каже, це велика фізична робота. Хлопець розповів: три власних виступи на конкурс записував і надсилав, хоча виступати наживо краще – так відчувається зал та його енергетика.

Готувалася до цього музичного змагання і Надія Аршулік із Луцького району. Зі слів дівчини, найбільша складність у тому, аби зіграти твір, не дивлячись на клавіатуру. Додає: для цього потрібно багато працювати.

Упродовж трьох днів журі визначало кращих у восьми категоріях. На відеозв'язку був голова журі Володимир Рунчак із Києва. Каже: на оцінку впливає рівень володіння музичним інструментом. Член журі з Польщі Петро Хололовіч зазначив: рівень учнів йому до подоби, зокрема, їхня емоційна віддача музиці.

Як зазначив організатор конкурсу Петро Шиманський, імена переможців оголосять у понеділок, 29 березня.


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Теги: Волинь, Луцьк, музика, конкурс
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