У Луцьку відбувся міжнародний конкурс баяністів-акардеоністів. ВІДЕО

У Луцьку відбувся міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів "Інтер Світязь аком'юзик-2021".У конкурсі, який відбувається онлайн, взяли участь понад 60 музикантів, - повідомляє Суспільне.Це – 12-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів, який не подібний на попередні, розповів організатор Петро Шиманський. З його слів, цьогоріч георафія конкурсу збільшена: свої роботи представили учасники не лише з України, а й зі Словаччини, Польщі та Білорусі."Тут немає хто кого переможе, тут перемагає в першу чергу душа та твоє ставлення до музики", – каже організатор конкурсу.Один з учасників міжнародного конкурсу – Андрій Воробей із Луцька. Хлопець грає на акордеоні 10 років. Вага його музичного інструменту майже 15 кілограмів, тому, каже, це велика фізична робота. Хлопець розповів: три власних виступи на конкурс записував і надсилав, хоча виступати наживо краще – так відчувається зал та його енергетика.Готувалася до цього музичного змагання і Надія Аршулік із Луцького району. Зі слів дівчини, найбільша складність у тому, аби зіграти твір, не дивлячись на клавіатуру. Додає: для цього потрібно багато працювати.Упродовж трьох днів журі визначало кращих у восьми категоріях. На відеозв'язку був голова журі Володимир Рунчак із Києва. Каже: на оцінку впливає рівень володіння музичним інструментом. Член журі з Польщі Петро Хололовіч зазначив: рівень учнів йому до подоби, зокрема, їхня емоційна віддача музиці.Як зазначив організатор конкурсу Петро Шиманський, імена переможців оголосять у понеділок, 29 березня.