вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Львівщині судили чоловіка за футболку з написом «СССР»

На Львівщині судили чоловіка за футболку з написом «СССР»
Галицький районний суд виніс вирок 22-річному львів'янину, який використовував комуністичну символіку. Владиславу Болотнікову присудили 1 рік обмеження волі умовно.

Про це у коментарі Суспільному повідомив прессекретар Галицького суду Павло Береза.

Засідання відбулося 24 березня. Чоловіка обвинувачували у правопорушенні за ч.1. статті 436 КК України — виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Йому загрожувало п'ять років в'язниці.

"Прокурор просив визнати винним у ч.1 ст. 436 КК України та обрати покарання — 1 рік позбавлення волі без конфіскації майна і застосувати статтю 75 КК України та звільнити від відбування покарання з випробуванням", — розповів речник суду Павло Береза.

Окрім цього, з обвинуваченого стягнули 1961 грн на користь держави за проведену експертизу футболки, у якій був чоловік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, СССР, Львів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Формат ЗНО-2021 можуть змінити
Сьогодні, 04:23
На Львівщині судили чоловіка за футболку з написом «СССР»
Сьогодні, 03:17
Жительки Маріуполя подолали тисячу кілометрів, щоб поборотися на Волині за спадщину
Сьогодні, 02:16
Захмелілий волинянин заснув у лісі і лишився без велосипеда і рюкзака з грошима
Сьогодні, 01:13
У МОЗ зробили прогноз щодо епідемії коронавірусу
Сьогодні, 00:15
Схожі новини
Водія, який збив волинянку у Львові, «посадили» на п'ять років Водія, який збив волинянку у Львові, «посадили» на п'ять років
24 квітень, 2018, 14:55
Художниця Гапчинська у суді за сувеніри відсудила 100 тисяч Художниця Гапчинська у суді за сувеніри відсудила 100 тисяч
08 листопад, 2016, 13:37
Суд повернув у Львів червоні прапори на 9 травня Суд повернув у Львів червоні прапори на 9 травня
08 травень, 2013, 08:20
На Львівщині матір оштрафували за прогуляні уроки сина На Львівщині матір оштрафували за прогуляні уроки сина
26 березень, 23:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Формат ЗНО-2021 можуть змінити
Сьогодні, 04:23
 0
На Львівщині судили чоловіка за футболку з написом «СССР»
Сьогодні, 03:17
 0
Жительки Маріуполя подолали тисячу кілометрів, щоб поборотися на Волині за спадщину
Сьогодні, 02:16
 0
Захмелілий волинянин заснув у лісі і лишився без велосипеда і рюкзака з грошима
Сьогодні, 01:13
 0
У МОЗ зробили прогноз щодо епідемії коронавірусу
Сьогодні, 00:15
 0
Медіа
відео
1/8