На Львівщині судили чоловіка за футболку з написом «СССР»
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Галицький районний суд виніс вирок 22-річному львів'янину, який використовував комуністичну символіку. Владиславу Болотнікову присудили 1 рік обмеження волі умовно.
Про це у коментарі Суспільному повідомив прессекретар Галицького суду Павло Береза.
Засідання відбулося 24 березня. Чоловіка обвинувачували у правопорушенні за ч.1. статті 436 КК України — виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Йому загрожувало п'ять років в'язниці.
"Прокурор просив визнати винним у ч.1 ст. 436 КК України та обрати покарання — 1 рік позбавлення волі без конфіскації майна і застосувати статтю 75 КК України та звільнити від відбування покарання з випробуванням", — розповів речник суду Павло Береза.
Окрім цього, з обвинуваченого стягнули 1961 грн на користь держави за проведену експертизу футболки, у якій був чоловік.
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Про це у коментарі Суспільному повідомив прессекретар Галицького суду Павло Береза.
Засідання відбулося 24 березня. Чоловіка обвинувачували у правопорушенні за ч.1. статті 436 КК України — виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Йому загрожувало п'ять років в'язниці.
"Прокурор просив визнати винним у ч.1 ст. 436 КК України та обрати покарання — 1 рік позбавлення волі без конфіскації майна і застосувати статтю 75 КК України та звільнити від відбування покарання з випробуванням", — розповів речник суду Павло Береза.
Окрім цього, з обвинуваченого стягнули 1961 грн на користь держави за проведену експертизу футболки, у якій був чоловік.
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