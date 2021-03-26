На Волині містяни спалювали листя і залишили без світла цілий проспект





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У п’ятницю, 26 березня, близько 17:00 у дворі будинків позаду торгового центру “Чайка” трапилося загоряння біля смітників. На виклик приїхали рятувальники 5 ДПРЧ м. Нововолинськ.



Ймовірна причина займання – спалювання сухого листя та трави мешканцями будинків.



Унаслідок загоряння замкнуло кабель живлення. Відтак, без світла залишився проспект Перемоги – одна із центральних вулиць на якій розташовані чимало закладів торгівлі та медустанови.



Деталі та коментарі фахівців згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську через загоряння біля смітників замкнуло кабель живлення. Відтак, частина міста залишилася без світла.Про це повідомляє Нововолинськ.com.ua.

У п’ятницю, 26 березня, близько 17:00 у дворі будинків позаду торгового центру “Чайка” трапилося загоряння біля смітників. На виклик приїхали рятувальники 5 ДПРЧ м. Нововолинськ.Ймовірна причина займання – спалювання сухого листя та трави мешканцями будинків.Унаслідок загоряння замкнуло кабель живлення. Відтак, без світла залишився проспект Перемоги – одна із центральних вулиць на якій розташовані чимало закладів торгівлі та медустанови.Деталі та коментарі фахівців згодом.

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