На Волині містяни спалювали листя і залишили без світла цілий проспект
Сьогодні, 21:54
У Нововолинську через загоряння біля смітників замкнуло кабель живлення. Відтак, частина міста залишилася без світла.
Про це повідомляє Нововолинськ.com.ua.
У п’ятницю, 26 березня, близько 17:00 у дворі будинків позаду торгового центру “Чайка” трапилося загоряння біля смітників. На виклик приїхали рятувальники 5 ДПРЧ м. Нововолинськ.
Ймовірна причина займання – спалювання сухого листя та трави мешканцями будинків.
Унаслідок загоряння замкнуло кабель живлення. Відтак, без світла залишився проспект Перемоги – одна із центральних вулиць на якій розташовані чимало закладів торгівлі та медустанови.
Деталі та коментарі фахівців згодом.
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Про це повідомляє Нововолинськ.com.ua.
У п’ятницю, 26 березня, близько 17:00 у дворі будинків позаду торгового центру “Чайка” трапилося загоряння біля смітників. На виклик приїхали рятувальники 5 ДПРЧ м. Нововолинськ.
Ймовірна причина займання – спалювання сухого листя та трави мешканцями будинків.
Унаслідок загоряння замкнуло кабель живлення. Відтак, без світла залишився проспект Перемоги – одна із центральних вулиць на якій розташовані чимало закладів торгівлі та медустанови.
Деталі та коментарі фахівців згодом.
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