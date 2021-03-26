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На Волині містяни спалювали листя і залишили без світла цілий проспект

На Волині містяни спалювали листя і залишили без світла цілий проспект
У Нововолинську через загоряння біля смітників замкнуло кабель живлення. Відтак, частина міста залишилася без світла.

Про це повідомляє Нововолинськ.com.ua.

У п’ятницю, 26 березня, близько 17:00 у дворі будинків позаду торгового центру “Чайка” трапилося загоряння біля смітників. На виклик приїхали рятувальники 5 ДПРЧ м. Нововолинськ.

Ймовірна причина займання – спалювання сухого листя та трави мешканцями будинків.

Унаслідок загоряння замкнуло кабель живлення. Відтак, без світла залишився проспект Перемоги – одна із центральних вулиць на якій розташовані чимало закладів торгівлі та медустанови.

Деталі та коментарі фахівців згодом.


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Теги: Нововолинськ
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