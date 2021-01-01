На Волині на одній з пилорам знайшли нелегальну деревину. ФОТО





Нині на місці працює поліція. Тривають слідчі дії, - повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.



На одній із приватних пилорам на території Велимчанської ОТГ під час перевірки суб’єктів господарської діяльності працівники державної лісової охорони ДП «СЛАП «Ратнеагроліс» спільно з керівництвом місцевої громади виявили значну кількість деревини без жодних документів.



Підприємець зізнався, що отримав партію деревини від крупного переробника, який доставив лісоматеріали на територію пилорами та замовив роботи із розпилення.





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