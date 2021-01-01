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На Волині на одній з пилорам знайшли нелегальну деревину. ФОТО

На Волині на одній з пилорам знайшли нелегальну деревину. ФОТО
На одній із приватних пилорам на Ратнівщині виявили значну кількість деревини без документів.

Нині на місці працює поліція. Тривають слідчі дії, - повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.

На одній із приватних пилорам на території Велимчанської ОТГ під час перевірки суб’єктів господарської діяльності працівники державної лісової охорони ДП «СЛАП «Ратнеагроліс» спільно з керівництвом місцевої громади виявили значну кількість деревини без жодних документів.

Підприємець зізнався, що отримав партію деревини від крупного переробника, який доставив лісоматеріали на територію пилорами та замовив роботи із розпилення.

На Волині на одній з пилорам знайшли нелегальну деревину. ФОТО
На Волині на одній з пилорам знайшли нелегальну деревину. ФОТО

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Теги: ВОУЛМГ, ліс, Волинь
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