Захмелілий волинянин заснув у лісі і лишився без велосипеда і рюкзака з грошима





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29-річний житель села Гектари, що на Горохівщин повертався додому з Берестечка на велосипеді. Вже був недалеко від хати, та вирішив відпочити в лісі, який проїжджав. Зважаючи на те, що був у стані алкогольного сп'яніння, чоловік заснув. Коли ж прокинувся, то поруч не було велосипеда, рюкзака з 1000 гривень, із блоком сигарет і комплектуючими до меблів. Все це шукав разом із поліцейськими вже й у сутінках, але марно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин «під мухою» задрімав у лісі та прокинувся без велосипеда і грошей.Про це повідомляє Волинь-нова. 29-річний житель села Гектари, що на Горохівщин повертався додому з Берестечка на велосипеді. Вже був недалеко від хати, та вирішив відпочити в лісі, який проїжджав. Зважаючи на те, що був у стані алкогольного сп'яніння, чоловік заснув. Коли ж прокинувся, то поруч не було велосипеда, рюкзака з 1000 гривень, із блоком сигарет і комплектуючими до меблів. Все це шукав разом із поліцейськими вже й у сутінках, але марно.

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