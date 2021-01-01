Захмелілий волинянин заснув у лісі і лишився без велосипеда і рюкзака з грошима
Сьогодні, 01:13
Волинянин «під мухою» задрімав у лісі та прокинувся без велосипеда і грошей.
Про це повідомляє Волинь-нова.
29-річний житель села Гектари, що на Горохівщин повертався додому з Берестечка на велосипеді. Вже був недалеко від хати, та вирішив відпочити в лісі, який проїжджав. Зважаючи на те, що був у стані алкогольного сп'яніння, чоловік заснув. Коли ж прокинувся, то поруч не було велосипеда, рюкзака з 1000 гривень, із блоком сигарет і комплектуючими до меблів. Все це шукав разом із поліцейськими вже й у сутінках, але марно.
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Про це повідомляє Волинь-нова.
29-річний житель села Гектари, що на Горохівщин повертався додому з Берестечка на велосипеді. Вже був недалеко від хати, та вирішив відпочити в лісі, який проїжджав. Зважаючи на те, що був у стані алкогольного сп'яніння, чоловік заснув. Коли ж прокинувся, то поруч не було велосипеда, рюкзака з 1000 гривень, із блоком сигарет і комплектуючими до меблів. Все це шукав разом із поліцейськими вже й у сутінках, але марно.
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