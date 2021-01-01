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У МОЗ зробили прогноз щодо епідемії коронавірусу

У МОЗ зробили прогноз щодо епідемії коронавірусу
Протягом двох-трьох тижнів добовий приріст COVID-19 в Україні зросте до 25 тисяч.

Епідемічна ситуація щодо коронавірусу в Україні продовжить погіршуватися ще кілька тижнів, заявив Степанов. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі каналу Україна 24 в п'ятницю, 26 березня, - пише Кореспондент.

"Коли ми прогнозуємо, звичайно, ми прогнозуємо збільшення. Врешті-решт, за нашими розрахунками, ми можемо вийти на 25 тисяч захворювань на день", - сказав Степанов.

Він додав, що третя хвиля коронавірусу посилюється новим, більш агресивним штамом коронавірусу.

"Важкий період буде у нас попереду, оскільки ще два-три тижні ми будемо рости по різних регіонах. Тому що третя хвиля супроводжується "британським" штамом коронавірусу, він помолодшав, втричі більше людей ним заражаються, зменшений інкубаційний період. Дуже багато важких хворих", - пояснив міністр.

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Теги: коронавірус, Україна
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