У МОЗ зробили прогноз щодо епідемії коронавірусу
Сьогодні, 00:15
Протягом двох-трьох тижнів добовий приріст COVID-19 в Україні зросте до 25 тисяч.
Епідемічна ситуація щодо коронавірусу в Україні продовжить погіршуватися ще кілька тижнів, заявив Степанов. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі каналу Україна 24 в п'ятницю, 26 березня, - пише Кореспондент.
"Коли ми прогнозуємо, звичайно, ми прогнозуємо збільшення. Врешті-решт, за нашими розрахунками, ми можемо вийти на 25 тисяч захворювань на день", - сказав Степанов.
Він додав, що третя хвиля коронавірусу посилюється новим, більш агресивним штамом коронавірусу.
"Важкий період буде у нас попереду, оскільки ще два-три тижні ми будемо рости по різних регіонах. Тому що третя хвиля супроводжується "британським" штамом коронавірусу, він помолодшав, втричі більше людей ним заражаються, зменшений інкубаційний період. Дуже багато важких хворих", - пояснив міністр.
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Епідемічна ситуація щодо коронавірусу в Україні продовжить погіршуватися ще кілька тижнів, заявив Степанов. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі каналу Україна 24 в п'ятницю, 26 березня, - пише Кореспондент.
"Коли ми прогнозуємо, звичайно, ми прогнозуємо збільшення. Врешті-решт, за нашими розрахунками, ми можемо вийти на 25 тисяч захворювань на день", - сказав Степанов.
Він додав, що третя хвиля коронавірусу посилюється новим, більш агресивним штамом коронавірусу.
"Важкий період буде у нас попереду, оскільки ще два-три тижні ми будемо рости по різних регіонах. Тому що третя хвиля супроводжується "британським" штамом коронавірусу, він помолодшав, втричі більше людей ним заражаються, зменшений інкубаційний період. Дуже багато важких хворих", - пояснив міністр.
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