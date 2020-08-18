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В Instagram додадуть нову функцію

В Instagram додадуть нову функцію
В Instagram додадуть функцію збереження незакінчених постів.

Будь-який пост можна буде почати писати, а потім зберегти та завершити наступного разу, повідомляє Кореспондент, посилаючись на The Indian Express.

Точну дату впровадження цієї функції не називають.

В Instagram кажуть, що зараз це найбільш затребувана функція у користувачів. Нововведення поки перебуває в стадії розробки.

Припускають, що як тільки користувач захоче вийти зі сторінки під час набирання тексту, з'явиться віконце, де у нього спитають про бажання зберегти текст як чернетку для подальшого використання. Якщо користувач відмовиться зберігати історію, то його видалять назавжди.

Якщо історію зберегти, то її потім можна буди вилучити зі спеціальної папки й продовжити.

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Теги: соцмережі
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