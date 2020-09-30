Формат ЗНО-2021 можуть змінити
Сьогодні, 04:23
Формат Зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році можуть змінити через пандемію коронавірусу.
Про це на брифінгу заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, - повідомляє Вголос.
За його словами, єдині зміни, які можуть відбуватися із ЗНО - це формат проведення, який буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні.
"Інструмент ЗНО є важливим фактором розвитку освіти, але з урахуванням року пандемії...На 2021 рік єдині зміни, які можуть відбуватися із ЗНО - це формат проведення", - зазначив міністр.
Також Шкарлет запевнив, що інформація про скасування ЗНО є фейком.
Водночас він не уточнив, яким саме чином цього року можуть змінити формат тестування.
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Про це на брифінгу заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, - повідомляє Вголос.
За його словами, єдині зміни, які можуть відбуватися із ЗНО - це формат проведення, який буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні.
"Інструмент ЗНО є важливим фактором розвитку освіти, але з урахуванням року пандемії...На 2021 рік єдині зміни, які можуть відбуватися із ЗНО - це формат проведення", - зазначив міністр.
Також Шкарлет запевнив, що інформація про скасування ЗНО є фейком.
Водночас він не уточнив, яким саме чином цього року можуть змінити формат тестування.
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