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Формат ЗНО-2021 можуть змінити

Формат ЗНО-2021 можуть змінити
Формат Зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році можуть змінити через пандемію коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, - повідомляє Вголос.

За його словами, єдині зміни, які можуть відбуватися із ЗНО - це формат проведення, який буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні.

"Інструмент ЗНО є важливим фактором розвитку освіти, але з урахуванням року пандемії...На 2021 рік єдині зміни, які можуть відбуватися із ЗНО - це формат проведення", - зазначив міністр.

Також Шкарлет запевнив, що інформація про скасування ЗНО є фейком.

Водночас він не уточнив, яким саме чином цього року можуть змінити формат тестування.

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Теги: ЗНО-2021, освіта, Україна
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