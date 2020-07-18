Судили крадія унікальних водоростей, без яких Світязь може стати болотом
Сьогодні, 18:42
Шацький суд розглянув справу, яка надійшла від Шацького парку щодо чоловіка, який виловлював у Світязі кладофору.
Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень, пише Район.in.ua.
Нагадаємо, кладофори схожі на маленькі зелені кульки, які лежать на дні озера, та влітку їх часто можуть бачити туристи на узбережжі.
І якщо для них це краса, то для місцевих жителів – заробіток. Адже свій незаконний вилов ті продають, і зрештою вони потрапляють до Європи. Саме завдяки цим водоростям найглибше озеро України Світязь здатне очиститись за рік після великої кількості туристів влітку, кажуть науковці.
26 лютого, близько 04:00 чоловік збирав кладофору за допомогою металевого підсака.
У підсудного вилучили й конфіскували 15 кілограмів рослини та підсак.
За інформацією Шацького нацпарку, своїми діями чоловік заподіяв матеріальну шкоду на загальну суму 405 гривень.
Суд визнав винним обвинуваченого у вчиненні адміністративного правопорушення та призначив йому штраф – 153 гривні.
Також він мусить сплатити в дохід держави судовий збір – 454 гривні та на користь Шацького НПП майнову шкоду в розмірі 405 гривень.
Вилучені 15 кілограмів кладофори шаровидної та металеву пішню конфіскують.
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Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень, пише Район.in.ua.
Нагадаємо, кладофори схожі на маленькі зелені кульки, які лежать на дні озера, та влітку їх часто можуть бачити туристи на узбережжі.
І якщо для них це краса, то для місцевих жителів – заробіток. Адже свій незаконний вилов ті продають, і зрештою вони потрапляють до Європи. Саме завдяки цим водоростям найглибше озеро України Світязь здатне очиститись за рік після великої кількості туристів влітку, кажуть науковці.
26 лютого, близько 04:00 чоловік збирав кладофору за допомогою металевого підсака.
У підсудного вилучили й конфіскували 15 кілограмів рослини та підсак.
За інформацією Шацького нацпарку, своїми діями чоловік заподіяв матеріальну шкоду на загальну суму 405 гривень.
Суд визнав винним обвинуваченого у вчиненні адміністративного правопорушення та призначив йому штраф – 153 гривні.
Також він мусить сплатити в дохід держави судовий збір – 454 гривні та на користь Шацького НПП майнову шкоду в розмірі 405 гривень.
Вилучені 15 кілограмів кладофори шаровидної та металеву пішню конфіскують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Капец. За таке треба мінімум умовне давати.
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