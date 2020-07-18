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Судили крадія унікальних водоростей, без яких Світязь може стати болотом

Судили крадія унікальних водоростей, без яких Світязь може стати болотом
Шацький суд розглянув справу, яка надійшла від Шацького парку щодо чоловіка, який виловлював у Світязі кладофору.

Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень, пише Район.in.ua.

Нагадаємо, кладофори схожі на маленькі зелені кульки, які лежать на дні озера, та влітку їх часто можуть бачити туристи на узбережжі.

І якщо для них це краса, то для місцевих жителів – заробіток. Адже свій незаконний вилов ті продають, і зрештою вони потрапляють до Європи. Саме завдяки цим водоростям найглибше озеро України Світязь здатне очиститись за рік після великої кількості туристів влітку, кажуть науковці.

26 лютого, близько 04:00 чоловік збирав кладофору за допомогою металевого підсака.

У підсудного вилучили й конфіскували 15 кілограмів рослини та підсак.

За інформацією Шацького нацпарку, своїми діями чоловік заподіяв матеріальну шкоду на загальну суму 405 гривень.

Суд визнав винним обвинуваченого у вчиненні адміністративного правопорушення та призначив йому штраф – 153 гривні.

Також він мусить сплатити в дохід держави судовий збір – 454 гривні та на користь Шацького НПП майнову шкоду в розмірі 405 гривень.

Вилучені 15 кілограмів кладофори шаровидної та металеву пішню конфіскують.

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Теги: кладофора, суд
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Коментарі 1
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Капец. За таке треба мінімум умовне давати.
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