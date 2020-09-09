Їсти і не товстіти: все про інтуїтивне харчування від нутриціологині з Луцька





Вона полягає в тому, щоб навчитися прислухатися до свого організму та їсти те, що справді хочеться. Детальніше про ІХ розповідає сертифікована луцька нутриціологиня, авторка книги Food Secrets, ведуча ТВ-передач про правильне харчування, дієтологиня модельної агенції MZM Models Наталія Тарапата, пише журнал



ЩО ТАКЕ ІНТУЇТИВНЕ ХАРЧУВАННЯ?



Інтуїтивне харчування – це спосіб харчування, в якому ви стаєте експертом свого тіла. ІХ допомагає навчитися розпізнавати і відчувати нюанси голоду та насичення свого організму. Це протилежність традиційним дієтам, бо ІХ не дає чітких правил про те, що, коли і як їсти. Замість цього інтуїтивне харчування вчить: ви самі краще знаєте своє тіло й те, який вибір робити в їжі.



З великої кількості теперішніх стратегій харчування саме інтуїтивне звучить найбільш привабливо. Без обмежень та заборон. Але ключ, як завжди, полягає не у самій назві, а у сенсі, який ми в неї вкладаємо, та у меті, яку переслідуємо.



Які поточні потреби має закрити обрана стратегія харчування (і чи закриє їх вона?): зменшення ваги, оздоровлення фізичне та емоційне, зниження психологічної напруги чи отримання свободи заїдати емоції? Це важливо і це варто усвідомлювати до початку будь-якої нової практики.



Інтуїтивне харчування передбачає дослухання до сигналів тіла у своїх ритмах, бажаннях та смакових уподобаннях. Та чи насправді ми чуємо їх під пластом сімейних традицій, суспільних норм та агресивної реклами сьогодення?



Діти більш схильні до чистого інтуїтивного харчування. Саме вони здатні більш сприйнятливо відчувати сигнали тіла та ставити їх у пріоритет перед прийнятими у суспільстві традиціями. Діти не будуть починати їсти, якщо не голодні, не стануть доїдати з тарілки, якщо вже ситі. Вони також вміють отримувати яскраві емоції поза темою їжі. Дорослі ж часто перебувають у матриці набутих звичок, ритуалів, емоційних та фізичних дисбалансів тіла.



До початку впровадження принципів інтуїтивного харчування варто опрацювати наступні фактори, які допоможуть відновити фізіологічні налаштування організму.



Вміння розрізняти голод фізіологічний від емоційного. Фізіологічний голод наростає поступово, з характерними відчуттями у шлунку, зазвичай через кільки годин після останнього повноцінного прийому їжі. Емоційний голод може виникнути миттєво у відповідь на образ або аромат їжі, спогади або настрій моменту.



Здоров’я кишкової мікрофлори. Патологічна флора часто диктує свої харчові уподобання (а це регулярні бажання високовуглеводної їжі), які людина сприймає за власні.



Дерегуляція цукру у крові. Цей стан відбувається як наслідок тривалого дотримання високовуглеводної дієти та створює залежність від солодкого.



Лептинорезистентність. Нечутливість до гормону насичення лептину, наслідком чого може стати неконтрольований апетит та переїдання.

Налагоджений якісний жовчотік.



Також попри відчуття повної свободи, яку надає принцип інтуїтивного харчування, варто пильнувати циклічність та режим прийомів їжі, адже це запорука здоров’я ферментної системи, якісної роботи органів ШКТ, імунної та гормональної систем тощо. Часто людина не бажає снідати лише через те, що вечеря була занадто пізньою або занадто ситною. Чи вважати таку інтуїтивну відмову від сніданку нормою чи краще попрацювати над часом та складом вечірньої тарілки так, щоб до сніданку наступного дня вже з’явився апетит? Друга опція здається більш фізіологічною.



ТІЛО – ЦЕ НАШ ДІМ



Яку б систему харчування ви не обрали, варто усвідомлювати, що тіло – це наш єдиний постійний дім, який або укріпиться на обраній системі харчування, або просяде. Тому існує сенс грамотно планувати фундамент цього дому (раціон) та усвідомлювати свою відповідальність за нього.



Інтуїтивне харчування може бути вдалим вибором, якщо цю саму інтуїцію трохи відкалібрувати, а разом із нею скоригувати фізіологічні налаштування організму та власну обізнаність у темі харчування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зазвичай, певні системи харчування передбачають певні обмеження. Дієта 5:2 заснована на обмеженні калорій, а кетогенна дієта – на обмеженні певних видів продуктів, втім зараз все частіше можна почути про концепцію інтуїтивного харчування.Вона полягає в тому, щоб навчитися прислухатися до свого організму та їсти те, що справді хочеться. Детальніше про ІХ розповідає сертифікована луцька нутриціологиня, авторка книги Food Secrets, ведуча ТВ-передач про правильне харчування, дієтологиня модельної агенції MZM Models, пише журнал Space Інтуїтивне харчування – це спосіб харчування, в якому ви стаєте експертом свого тіла. ІХ допомагає навчитися розпізнавати і відчувати нюанси голоду та насичення свого організму. Це протилежність традиційним дієтам, бо ІХ не дає чітких правил про те, що, коли і як їсти. Замість цього інтуїтивне харчування вчить: ви самі краще знаєте своє тіло й те, який вибір робити в їжі.З великої кількості теперішніх стратегій харчування саме інтуїтивне звучить найбільш привабливо. Без обмежень та заборон. Але ключ, як завжди, полягає не у самій назві, а у сенсі, який ми в неї вкладаємо, та у меті, яку переслідуємо.Які поточні потреби має закрити обрана стратегія харчування (і чи закриє їх вона?): зменшення ваги, оздоровлення фізичне та емоційне, зниження психологічної напруги чи отримання свободи заїдати емоції? Це важливо і це варто усвідомлювати до початку будь-якої нової практики.Інтуїтивне харчування передбачає дослухання до сигналів тіла у своїх ритмах, бажаннях та смакових уподобаннях. Та чи насправді ми чуємо їх під пластом сімейних традицій, суспільних норм та агресивної реклами сьогодення?Діти більш схильні до чистого інтуїтивного харчування. Саме вони здатні більш сприйнятливо відчувати сигнали тіла та ставити їх у пріоритет перед прийнятими у суспільстві традиціями. Діти не будуть починати їсти, якщо не голодні, не стануть доїдати з тарілки, якщо вже ситі. Вони також вміють отримувати яскраві емоції поза темою їжі. Дорослі ж часто перебувають у матриці набутих звичок, ритуалів, емоційних та фізичних дисбалансів тіла.До початку впровадження принципів інтуїтивного харчування варто опрацювати наступні фактори, які допоможуть відновити фізіологічні налаштування організму.Вміння розрізняти голод фізіологічний від емоційного. Фізіологічний голод наростає поступово, з характерними відчуттями у шлунку, зазвичай через кільки годин після останнього повноцінного прийому їжі. Емоційний голод може виникнути миттєво у відповідь на образ або аромат їжі, спогади або настрій моменту.Здоров’я кишкової мікрофлори. Патологічна флора часто диктує свої харчові уподобання (а це регулярні бажання високовуглеводної їжі), які людина сприймає за власні.Дерегуляція цукру у крові. Цей стан відбувається як наслідок тривалого дотримання високовуглеводної дієти та створює залежність від солодкого.Лептинорезистентність. Нечутливість до гормону насичення лептину, наслідком чого може стати неконтрольований апетит та переїдання.Налагоджений якісний жовчотік.Також попри відчуття повної свободи, яку надає принцип інтуїтивного харчування, варто пильнувати циклічність та режим прийомів їжі, адже це запорука здоров’я ферментної системи, якісної роботи органів ШКТ, імунної та гормональної систем тощо. Часто людина не бажає снідати лише через те, що вечеря була занадто пізньою або занадто ситною. Чи вважати таку інтуїтивну відмову від сніданку нормою чи краще попрацювати над часом та складом вечірньої тарілки так, щоб до сніданку наступного дня вже з’явився апетит? Друга опція здається більш фізіологічною.Яку б систему харчування ви не обрали, варто усвідомлювати, що тіло – це наш єдиний постійний дім, який або укріпиться на обраній системі харчування, або просяде. Тому існує сенс грамотно планувати фундамент цього дому (раціон) та усвідомлювати свою відповідальність за нього.Інтуїтивне харчування може бути вдалим вибором, якщо цю саму інтуїцію трохи відкалібрувати, а разом із нею скоригувати фізіологічні налаштування організму та власну обізнаність у темі харчування.

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