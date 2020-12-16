Директорка луцької стоматполіклініки за рік заробила 900 тисяч, понад 600 із них – премія

Світлана Черниш отримала понад 611 тисяч гривень премії. Це майже 2/3 її заробітку за минулий рік (понад 926 тисяч гривень). При цьому преміальні виплати для керівниці склали майже чверть усього преміального фонду поліклініки за минулий рік.



Про це Центру журналістських розслідувань







Посадовий оклад Світлани Черниш становив всього 69 388,2 грн. Також вона отримала 81 465,16 грн заробітної плати за роботу за сумісництвом на посаді лікаря-стоматолога-терапевта. Окрім того, їй нарахували чималі суми надбавок: за вищу кваліфікаційну категорію – 15 327 грн, за стаж роботи – 20 816 грн, за складність і напруженість – 34 694 грн.



За керівництво інтернатурою вона отримала 4 871 грн. Також їй надали матеріальну допомогу на оздоровлення у сумі 7 250 грн. Світлана Черниш також отримала доплату згідно з постановою КМУ за договором з НСЗУ у сумі 13 014 грн та ще 68 476 грн лікарняних. З суми нарахованої заробітної плати до бюджету вона сплатила 180 645 грн податків.



Також, як повідомили у стоматполіклініці, за сумісництвом Світлана Черниш працює на посаді лікаря-стоматолога терапевтичного відділення №3. Відтак за надані нею послуги в касу підприємства упродовж 2020 року надійшло 185 946 грн, які сплатили її пацієнти.



Штатним розписом за 2020 рік, у січні їй була передбачена зарплата у сумі 9 424,74 грн, з яких 7 249,80 грн – посадовий оклад та 2 174,94 грн надбавка за вислугу років. За аналогічний місяць 2021 року вона мала б отримати 11 971,48 грн. З них 9 208,83 грн посадового окладу та ще 2 762,65 грн надбавки за вислугу років.



Скільки отримує інший керівний штат?



За штатним розписом на січень 2021 року, медичній директорці поліклініки Романі Кременець передбачено 11 451,48 грн зарплати. З них 8 808,83 грн посадового окладу, 2 642,65 грн надбавки за вислугу років. Трохи менше вона мала отримувати у 2020 році. Згідно зі штатним розписом – 9 015,24 грн. З них 6 934,80 грн – посадовий оклад, ще 2 080,44 грн – надбавка за вислугу років.



Згідно зі штатним розписом на січень 2021 року, усі троє працівників апарату управління поліклініки отримують 31 768,45 грн. на місяць. Адміністративно-господарський персонал (27,75 штатних посад) – 151 533,33 грн.



Терапевтичне відділення №1



За інформацією зі штатного розпису на січень 2021 року, завідувачці терапевтичного відділення №1 Тетяні Добровольській передбачено 9 849,13 грн зарплати. Її посадовий оклад становить 7 576, 25 грн. Також вона отримує надбавку за вислугу років у розмірі 2 272,88 грн. У 2020 році лікарці передбачили 7 754,50 грн. зарплати. З них 5 965 грн посадового окладу та ще 1 789,50 грн надбавки за вислугу років.



Наразі, за штатним розписом на січень 2021 року, у терапевтичному відділі №1 є 17,5 штатних посад. Місячний фонд оплати праці – 115 648,02 грн.



Терапевтичне відділення №3



Завідувачка терапевтичного відділення №3 Людмила Патлякевич, за штатним розписом на січень 2021 року, отримує 9 849,13 грн. З них 7 576,25 грн посадового окладу, ще 2 272,88 грн надбавки за вислугу років. За аналогічний місяць 2020 року їй було передбачено зарплату у сумі 7 754,50 грн. З них 5 965 грн посадового окладу. Окрім того, вона отримувала надбавку за вислугу років у сумі 1 789,50 грн.



Наразі у цьому відділенні працює 40 людей. Місячний фонд оплати праці за штатним розписом на січень 2021 року – 273 967,21 грн.



Терапевтичне відділення №4



За штатним розписом на січень 2021 року завідувачці терапевтичного відділення №4 Оксані Гончарук передбачено 7 788 грн заробітної плати. З них 7 080 грн посадового окладу, ще 708 грн надбавки за вислугу років. За штатним розписом на 2020 рік її зарплата становила 7 158 грн: посадовий оклад – 5 965 грн., 1 193 грн – надбавка за вислугу років.



Наразі у терапевтичному відділенні №4 – 43,5 штатних одиниць. Місячний фонд оплати праці за штатним розписом на січень 2021 року – 291 750,38 грн.



Ортопедичне відділення №1



За штатним розписом на січень 2021 року зарплата завідувача ортопедичного відділення №1 Івана Примачука становить 9 849,13 грн. З них 7 576, 25 грн посадового окладу. Також йому передбачили надбавку за вислугу років у сумі 2 272,88 грн. У 2020 році його зарплата становила 7 754,50 грн. З них 5 965 грн посадового окладу та ще 1 789,50 грн надбавки за вислугу років.



Всього у ортопедичному відділенні №1 31,75 штатних посад. Місячний фонд оплати праці за штатним розписом на січень 2021 року – 213 599,48 грн.



Ортопедичне відділення №2



Завідувач ортопедичного відділення №2 Іван Келемен, за штатним розписом на січень 2021 року, отримує 9 849,13 грн. З них 7 576,25 грн посадового окладу та ще 2 272, 88 грн надбавки за вислугу років. У 2020 році він отримував 7 754,50 грн зарплати. Його посадовий оклад становив 5 965 грн., а надбавка за вислугу років – 1 789,50 грн.



Загалом у ортопедичному відділенні № 2 31,75 штатних посад. Місячний фонд оплати праці за штатним розписом на січень 2021 року – 215 503,43 грн.



Хірургічне відділення



Завідувач хірургічного відділення Віктор Єнжиєвський, згідно зі штатним розписом на січень 2021 року, отримує 10 499,13 грн. З них 8 076,25 грн посадового окладу, ще 2 422,88 грн – надбавка за вислугу років. У 2020 році його зарплата становила 6 632,63 грн. Сюди входив посадовий оклад у сумі 5 767,50 грн та 865,13 грн надбавки за вислугу років.



Наразі у відділенні (разом з кабінетом відновної хірургії та стерилізаційним кабінетом) працює 23 людини. Згідно з інформацією зі штатного розпису на січень 2021 року, місячний фонд оплати праці – 152 728,13 грн.



Загалом у 2021 році у Луцькій стоматполіклініці передбачено 220,25 штатних посад. Місячний фонд оплати праці складає 1,46 млн грн.



У 2020 році у поліклініці було 256,75 штатних посад. За інформацією штатного розпису на січень 2020 року, на зарплати працівників щомісячно витрачали 1,136 млн грн. Також їм за весь минулий рік нарахували 2 565 964 грн преміальних виплат.



Як пояснили у стоматполіклініці, наразі фінансування заробітних плат на підприємстві здійснюється з двох фондів – загального (бюджетні кошти) та спецфонду (кошти, які заробляють лікарі поліклініки, надаючи платні стоматологічні послуги). З квітня 2020 року більшість лікарів отримують заробітну плату з останнього. Також з того ж часу скоротили й штат працівників поліклініки. Заробітні плати з загального фонду отримують лише 19,5 штатних одиниць, які надають послуги пацієнтам пільгових категорій. Цьогоріч на оплату їх праці з бюджету виділили 2,469 млн грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За 2020 рік директорка Луцької міської клінічної стоматологічної поліклінікиотримала понад 611 тисяч гривень премії. Це майже 2/3 її заробітку за минулий рік (понад 926 тисяч гривень). При цьому преміальні виплати для керівниці склали майже чверть усього преміального фонду поліклініки за минулий рік.Про це Центру журналістських розслідувань «Сила правди» стало відомо із відповіді Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки на запит. Середньомісячна зарплата Світлани Черниш за 2020 рік становила більше 77 тисяч гривень. Загалом у 2020 році вона заробила 926 387 грн. Із них 611 085 грн – це премії. Загалом преміальний фонд поліклініки за 2020 рік для усіх працівників склав 2,566 млн грн. Майже чверть цієї суми (24%) отримала сама директорка.Посадовий оклад Світлани Черниш становив всього 69 388,2 грн. Також вона отримала 81 465,16 грн заробітної плати за роботу за сумісництвом на посаді лікаря-стоматолога-терапевта. Окрім того, їй нарахували чималі суми надбавок: за вищу кваліфікаційну категорію – 15 327 грн, за стаж роботи – 20 816 грн, за складність і напруженість – 34 694 грн.За керівництво інтернатурою вона отримала 4 871 грн. Також їй надали матеріальну допомогу на оздоровлення у сумі 7 250 грн. Світлана Черниш також отримала доплату згідно з постановою КМУ за договором з НСЗУ у сумі 13 014 грн та ще 68 476 грн лікарняних. З суми нарахованої заробітної плати до бюджету вона сплатила 180 645 грн податків.Також, як повідомили у стоматполіклініці, за сумісництвом Світлана Черниш працює на посаді лікаря-стоматолога терапевтичного відділення №3. Відтак за надані нею послуги в касу підприємства упродовж 2020 року надійшло 185 946 грн, які сплатили її пацієнти.Штатним розписом за 2020 рік, у січні їй була передбачена зарплата у сумі 9 424,74 грн, з яких 7 249,80 грн – посадовий оклад та 2 174,94 грн надбавка за вислугу років. За аналогічний місяць 2021 року вона мала б отримати 11 971,48 грн. З них 9 208,83 грн посадового окладу та ще 2 762,65 грн надбавки за вислугу років.За штатним розписом на січень 2021 року, медичній директорці поліклініки Романі Кременець передбачено 11 451,48 грн зарплати. З них 8 808,83 грн посадового окладу, 2 642,65 грн надбавки за вислугу років. Трохи менше вона мала отримувати у 2020 році. Згідно зі штатним розписом – 9 015,24 грн. З них 6 934,80 грн – посадовий оклад, ще 2 080,44 грн – надбавка за вислугу років.Згідно зі штатним розписом на січень 2021 року, усі троє працівників апарату управління поліклініки отримують 31 768,45 грн. на місяць. Адміністративно-господарський персонал (27,75 штатних посад) – 151 533,33 грн.За інформацією зі штатного розпису на січень 2021 року, завідувачці терапевтичного відділення №1 Тетяні Добровольській передбачено 9 849,13 грн зарплати. Її посадовий оклад становить 7 576, 25 грн. Також вона отримує надбавку за вислугу років у розмірі 2 272,88 грн. У 2020 році лікарці передбачили 7 754,50 грн. зарплати. З них 5 965 грн посадового окладу та ще 1 789,50 грн надбавки за вислугу років.Наразі, за штатним розписом на січень 2021 року, у терапевтичному відділі №1 є 17,5 штатних посад. Місячний фонд оплати праці – 115 648,02 грн.Завідувачка терапевтичного відділення №3 Людмила Патлякевич, за штатним розписом на січень 2021 року, отримує 9 849,13 грн. З них 7 576,25 грн посадового окладу, ще 2 272,88 грн надбавки за вислугу років. За аналогічний місяць 2020 року їй було передбачено зарплату у сумі 7 754,50 грн. З них 5 965 грн посадового окладу. Окрім того, вона отримувала надбавку за вислугу років у сумі 1 789,50 грн.Наразі у цьому відділенні працює 40 людей. Місячний фонд оплати праці за штатним розписом на січень 2021 року – 273 967,21 грн.За штатним розписом на січень 2021 року завідувачці терапевтичного відділення №4 Оксані Гончарук передбачено 7 788 грн заробітної плати. З них 7 080 грн посадового окладу, ще 708 грн надбавки за вислугу років. За штатним розписом на 2020 рік її зарплата становила 7 158 грн: посадовий оклад – 5 965 грн., 1 193 грн – надбавка за вислугу років.Наразі у терапевтичному відділенні №4 – 43,5 штатних одиниць. Місячний фонд оплати праці за штатним розписом на січень 2021 року – 291 750,38 грн.За штатним розписом на січень 2021 року зарплата завідувача ортопедичного відділення №1 Івана Примачука становить 9 849,13 грн. З них 7 576, 25 грн посадового окладу. Також йому передбачили надбавку за вислугу років у сумі 2 272,88 грн. У 2020 році його зарплата становила 7 754,50 грн. З них 5 965 грн посадового окладу та ще 1 789,50 грн надбавки за вислугу років.Всього у ортопедичному відділенні №1 31,75 штатних посад. Місячний фонд оплати праці за штатним розписом на січень 2021 року – 213 599,48 грн.Завідувач ортопедичного відділення №2 Іван Келемен, за штатним розписом на січень 2021 року, отримує 9 849,13 грн. З них 7 576,25 грн посадового окладу та ще 2 272, 88 грн надбавки за вислугу років. У 2020 році він отримував 7 754,50 грн зарплати. Його посадовий оклад становив 5 965 грн., а надбавка за вислугу років – 1 789,50 грн.Загалом у ортопедичному відділенні № 2 31,75 штатних посад. Місячний фонд оплати праці за штатним розписом на січень 2021 року – 215 503,43 грн.Завідувач хірургічного відділення Віктор Єнжиєвський, згідно зі штатним розписом на січень 2021 року, отримує 10 499,13 грн. З них 8 076,25 грн посадового окладу, ще 2 422,88 грн – надбавка за вислугу років. У 2020 році його зарплата становила 6 632,63 грн. Сюди входив посадовий оклад у сумі 5 767,50 грн та 865,13 грн надбавки за вислугу років.Наразі у відділенні (разом з кабінетом відновної хірургії та стерилізаційним кабінетом) працює 23 людини. Згідно з інформацією зі штатного розпису на січень 2021 року, місячний фонд оплати праці – 152 728,13 грн.Загалом у 2021 році у Луцькій стоматполіклініці передбачено 220,25 штатних посад. Місячний фонд оплати праці складає 1,46 млн грн.У 2020 році у поліклініці було 256,75 штатних посад. За інформацією штатного розпису на січень 2020 року, на зарплати працівників щомісячно витрачали 1,136 млн грн. Також їм за весь минулий рік нарахували 2 565 964 грн преміальних виплат.Як пояснили у стоматполіклініці, наразі фінансування заробітних плат на підприємстві здійснюється з двох фондів – загального (бюджетні кошти) та спецфонду (кошти, які заробляють лікарі поліклініки, надаючи платні стоматологічні послуги). З квітня 2020 року більшість лікарів отримують заробітну плату з останнього. Також з того ж часу скоротили й штат працівників поліклініки. Заробітні плати з загального фонду отримують лише 19,5 штатних одиниць, які надають послуги пацієнтам пільгових категорій. Цьогоріч на оплату їх праці з бюджету виділили 2,469 млн грн.

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