Скільки людей інфікувалися коронавірусом в Україні за минулу добу

17 424 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 27 березня 2021 року.Зокрема, захворіли 752 дитини та 420 медпрацівників, про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗТакож за минулу добу:госпіталізовано – 4 747 осіб;летальних випадків – 290;одужало – 7 124 особи;здійснено тестувань за добу – 123 500 (зокрема методом ПЛР – 55 500, методом ІФА – 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 530).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 632 131 особа;одужало – 1 297 282 особи;летальних випадків – 31 751;проведено ПЛР-тестувань – 7 945 044.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та м. Київ (1 226).17 939 людей щепили проти COVID-19 за добу 26 березня 2021 року в Україні.192 264 людини щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :м. Київ – 1 226 випадків/ 1 650 щеплень;Вінницька область – 724 випадки/ 830 щеплень;Волинська область – 370 випадків/ 280 щеплень;Дніпропетровська область – 1 171 випадок/ 1 320 щеплень;Донецька область – 802 випадки/ 770 щеплень;Житомирська область – 813 випадків/ 690 щеплень;Закарпатська – 353 випадки/ 420 щеплень;Запорізька область – 599 випадків/ 590 щеплень;Івано-Франківська область – 373 випадки/ 629 щеплень;Київська область – 1 273 випадки/ 1 170 щеплень;Кіровоградська область – 172 випадки/ 460 щеплень;Луганська область – 167 випадків/ 340 щеплень;Львівська область – 1 407 випадків/ 1 060 щеплень;Миколаївська область – 454 випадки/ 600 щеплень;Одеська область – 1 282 випадки/ 400 щеплень;Полтавська область – 673 випадки/ 700 щеплень;Рівненська область – 553 випадки/ 650 щеплень;Сумська область – 567 випадків/ 1 080 щеплень;Тернопільська область – 628 випадків/ 590 щеплень;Харківська область – 1 132 випадки/ 390 щеплень;Херсонська область – 174 випадки/ 1 190 щеплень;Хмельницька область – 822 випадки/ 640 щеплень;Черкаська область – 548 випадків/ 710 щеплень;Чернівецька область – 516 випадків/ 270 щеплень;Чернігівська область – 625 випадків/ 510 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.