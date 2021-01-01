Скільки людей інфікувалися коронавірусом в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:05
17 424 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 27 березня 2021 року.
Зокрема, захворіли 752 дитини та 420 медпрацівників, про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 4 747 осіб;
летальних випадків – 290;
одужало – 7 124 особи;
здійснено тестувань за добу – 123 500 (зокрема методом ПЛР – 55 500, методом ІФА – 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 530).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 632 131 особа;
одужало – 1 297 282 особи;
летальних випадків – 31 751;
проведено ПЛР-тестувань – 7 945 044.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та м. Київ (1 226).
17 939 людей щепили проти COVID-19 за добу 26 березня 2021 року в Україні.
192 264 людини щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
м. Київ – 1 226 випадків/ 1 650 щеплень;
Вінницька область – 724 випадки/ 830 щеплень;
Волинська область – 370 випадків/ 280 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 171 випадок/ 1 320 щеплень;
Донецька область – 802 випадки/ 770 щеплень;
Житомирська область – 813 випадків/ 690 щеплень;
Закарпатська – 353 випадки/ 420 щеплень;
Запорізька область – 599 випадків/ 590 щеплень;
Івано-Франківська область – 373 випадки/ 629 щеплень;
Київська область – 1 273 випадки/ 1 170 щеплень;
Кіровоградська область – 172 випадки/ 460 щеплень;
Луганська область – 167 випадків/ 340 щеплень;
Львівська область – 1 407 випадків/ 1 060 щеплень;
Миколаївська область – 454 випадки/ 600 щеплень;
Одеська область – 1 282 випадки/ 400 щеплень;
Полтавська область – 673 випадки/ 700 щеплень;
Рівненська область – 553 випадки/ 650 щеплень;
Сумська область – 567 випадків/ 1 080 щеплень;
Тернопільська область – 628 випадків/ 590 щеплень;
Харківська область – 1 132 випадки/ 390 щеплень;
Херсонська область – 174 випадки/ 1 190 щеплень;
Хмельницька область – 822 випадки/ 640 щеплень;
Черкаська область – 548 випадків/ 710 щеплень;
Чернівецька область – 516 випадків/ 270 щеплень;
Чернігівська область – 625 випадків/ 510 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Зокрема, захворіли 752 дитини та 420 медпрацівників, про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 4 747 осіб;
летальних випадків – 290;
одужало – 7 124 особи;
здійснено тестувань за добу – 123 500 (зокрема методом ПЛР – 55 500, методом ІФА – 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 530).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 632 131 особа;
одужало – 1 297 282 особи;
летальних випадків – 31 751;
проведено ПЛР-тестувань – 7 945 044.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та м. Київ (1 226).
17 939 людей щепили проти COVID-19 за добу 26 березня 2021 року в Україні.
192 264 людини щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
м. Київ – 1 226 випадків/ 1 650 щеплень;
Вінницька область – 724 випадки/ 830 щеплень;
Волинська область – 370 випадків/ 280 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 171 випадок/ 1 320 щеплень;
Донецька область – 802 випадки/ 770 щеплень;
Житомирська область – 813 випадків/ 690 щеплень;
Закарпатська – 353 випадки/ 420 щеплень;
Запорізька область – 599 випадків/ 590 щеплень;
Івано-Франківська область – 373 випадки/ 629 щеплень;
Київська область – 1 273 випадки/ 1 170 щеплень;
Кіровоградська область – 172 випадки/ 460 щеплень;
Луганська область – 167 випадків/ 340 щеплень;
Львівська область – 1 407 випадків/ 1 060 щеплень;
Миколаївська область – 454 випадки/ 600 щеплень;
Одеська область – 1 282 випадки/ 400 щеплень;
Полтавська область – 673 випадки/ 700 щеплень;
Рівненська область – 553 випадки/ 650 щеплень;
Сумська область – 567 випадків/ 1 080 щеплень;
Тернопільська область – 628 випадків/ 590 щеплень;
Харківська область – 1 132 випадки/ 390 щеплень;
Херсонська область – 174 випадки/ 1 190 щеплень;
Хмельницька область – 822 випадки/ 640 щеплень;
Черкаська область – 548 випадків/ 710 щеплень;
Чернівецька область – 516 випадків/ 270 щеплень;
Чернігівська область – 625 випадків/ 510 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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