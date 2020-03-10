Померла вдова Героя з Волині

26 березня раптово померла- вдова Героя АТО з ВолиніПро це у фейсбуці повідомив голова Любешівської громадиНагадаємо, Олена Пасевич народилася 4 серпня 1978 року у Львові. Вона була волонтеркою, здійснювала захист інтересів учасників АТО/ООС та членів їх сімей. Авторка місцевих програм у сфері соціального захисту окремих категорій громадян, депутат ЛМР у 2015−2020 рр. і голова депутатської групи “Позафракційні”.16 серпня 2014 року її чоловік, заступник командира 3-ї роти 80-ї окремої аеромобільної бригади Іван Пасевич (“Батя”) загинув при героїчній обороні Луганського аеропорту. Під час ворожого обстрілу з РСЗВ “Град” він своїм тілом закрив від вибуху двох побратимів, завдяки чому вони залишилися живі."Висловлюю щирі співчуття сім’ї Пасевичів із села Залізниця, всім рідним та близьким.Олена була волонтером, захищала інтереси учасників бойових дій. Її турбота і підтримка назавжди залишаться в серцях тих, хто її знав", - написав Кух.Без батька та матері залишилось двоє дітей.висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлої.