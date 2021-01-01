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На Волині одружилися лікарка і фельдшер

На Волині одружилися лікарка і фельдшер
17 березня в Горохівському відділі реєстрації актів цивільного стану на рушникові щастя свої долі поєднали лікар-нарколог КНП "Горохівська ЦРЛ" Юлія Климко й фельдшер з медицини невідкладних справ Горохівського відділення екстреної медичної допомоги КП "Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Роман Кмита.

Для знакової події закохані вибрали не менш важливий день – іменини нареченої, пише Горохівський вісник.

Будучи ученицею, а відтак студенткою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Юлія завжди вирізнялася не лише повагою до знань і наполегливістю, а й ввічливістю та комунікабельністю. Завжди компетентною і привітною колеги й пацієнти знають Юлію Мирославівну протягом чотирьох років у нинішньому робочому кабінеті.

Роман Юрійович свого часу закінчив Рівненський базовий медичний коледж. Досвіду фельдшера набирався у ФАП с. Бережанка, в Берестечківській районній лікарні №2. На нинішній посаді рятує людей уже п’ять років поспіль.

Тепер молода сім’я обожнює медицину і за повагу до свого покликання, і за те, що улюблена робота стала місцем їхньої зустрічі.

- Пожартувала якось два роки тому з Романом, чергуючи в приймальному відділенні. Мовляв, возив би мені морозиво натомість хворих, - розповідала, щасливо усміхаючись, дружина.

Тоді хтось із сестер медичних пожартував: «Дивіться, дохторко, який гарний хлопець». Юля за словом у кишеню не полізла: «Бачу, бачу, я ще за нього й заміж вийду, як прийде пора».

Сказала, наче відрізала, і … забулася ці слова. Згадала їх через два роки, як Роман написав їй у Facebook, що винен колезі морозиво. Звісно, залицявся до вродливиці тою згадкою, та, як кажуть, у добру хвилину. Коли ж зустрілися, то дивувалися, з’ясувавши, що обоє вчилися в одній школі (Роман – на рік старший), але тоді чомусь одне одного ніколи не помічали.

-А кохання ж поруч було, - втішаються тепер обоє своїй життєвій весні. Нехай вона, Юліє і Романе, буде довгою і завжди сонячною від щастя, чудових сімейних мрій, взаєморозуміння і сміху багатьох діточок!

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

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Теги: одруження, пара, лікар, фельдшер
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Коментарі 1
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Тримайся, фельдшер, шануй дружину, бо хтось відбере і будеш плакати...
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