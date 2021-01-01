Луцька лікарка назвала найпоширеніші причини пригніченого стану у жінок

Сімейна лікарка, завідувачка амбулаторією №2розповіла про причини пригніченого настрою у жінок.Про це пише КП "Луцький ЦПМД" у фейсбуці.Дефіцит заліза небезпечний, і в запущених випадках може призводити до розвитку залізодефіцитної анемії. За словами лікарки, варто пам’ятати, що нестача заліза частіше трапляється у жінок, ніж у чоловіків.До характерних симптомів дефіциту заліза відносять такі:загальна слабкість;пригнічення настрою;головний біль та запаморочення;втрата волосся;знижена температура тіла;сухість та блідий колір шкіри;задишка та відчуття нестачі повітря;швидка втома під час фізичних навантажень;прискорене серцебиття;переднепритомний стан.мерехтіння мушок перед очима.Діагностика дефіциту заліза полягає не лише у визначення вмісту еритроцитів і гемоглобіну в ЗАК але і визначенні вмісту феритину і заліза сироватки крові за допомогою біохімічного аналізу крові.Надзвичайно важливими для нервової системи є вітаміни групи В, зокрема вітамін В1 (тіамін). Саме цей вітамін сприяє розвитку творчих здібностей, мислення, а також гальмує процес старіння клітин. При дефіциті вітаміну В1 відчувається втома, сонливість, пригнічений стан і дратівливість.При порушенні роботи щитоподібної залози може виникнути гіпотиреоз. Даний стан викликаний дефіцитом гормонів що виробляє щитовидна залоза.Запідозрити гіпотиреоз можна при наявності таких симптомів:емоційна лабільність - різке чергування емоцій: від жахливого настрою без поважної причини до немотивованого стрибка радості.Депресивні стани – відсутністю радості життя.Знесилля і безсоння.Часті закрепи.Порушення росту волосся.Сухість шкіри.Ламкість волосся.Синдром хронічної втоми — патологічний стан, який проявляється у вигляді хронічної втоми, яка триває не менше ніж 6 місяців та призводить до когнітивних труднощів. Хоча вважають, що цей синдром не має чіткої причини, але спостерігають його розвиток досить часто при герпесвірусних інфекціях, особливо при хворобі, яку спричинює герпесвірус людини 7-го типу та інші герпесвіруси, деяких ентеровіруси, пневмококи тощо.Симптоми при синдромі хронічної втоми:постійне відчуття втоми, яке не зникає упродовж тижнів і місяців;розбитість, слабкість, біль у м’язах;знесилля і безсоння;зниження пам’яті, неуважність, поганий настрій;безсоння, але водночас і сонливість;головний біль без очевидних причин;біль у суглобах."Отже, причин виникнення пригнічення настрою є досить багато. Часто організм таким чином сигналізує про те, що пригнічений настрій може бути не лише нашою емоцією але й симптомом певного соматичного захворювання. Якщо ви помітили дані симптоми, радимо звернутись до свого сімейного лікаря для детальної діагностики організму і визначення причини стану" - додала лікарка.