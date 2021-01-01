370 нових випадків і три смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це інформує Волинська ОДА.



Нові випадки виявили:

м. Луцьк – 132,

Луцький район – 29,

Горохівський район – 14,

Ківерцівський район – 34,

Рожищенський район – 2,

м. Нововолинськ – 25,

Володимир-Волинський район – 13,

Іваничівський район – 12,

Локачинський район – 6,

Ковельський район – 48,

Любомльський район – 9,

Старовижівський район – 2,

Ратнівський район – 14,

Турійський район – 5,

Камінь-Каширський район – 7,

Любешівський район – 11,

Маневицький район – 7.



Усього станом на 27 березня в області зареєстрували 45 780 випадків. Одужало – 40275 осіб (за останню добу – 224).

Летальні випадки – 743 (за останню добу - 3: Горохівський район - 1, Ковельський район – 1, Ківерцівський район – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 183 387 осіб, за минулу добу обстежили 1157 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 370 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинська ОДА.Нові випадки виявили:м. Луцьк – 132,Луцький район – 29,Горохівський район – 14,Ківерцівський район – 34,Рожищенський район – 2,м. Нововолинськ – 25,Володимир-Волинський район – 13,Іваничівський район – 12,Локачинський район – 6,Ковельський район – 48,Любомльський район – 9,Старовижівський район – 2,Ратнівський район – 14,Турійський район – 5,Камінь-Каширський район – 7,Любешівський район – 11,Маневицький район – 7.Усього станом на 27 березня в області зареєстрували 45 780 випадків. Одужало – 40275 осіб (за останню добу – 224).Летальні випадки – 743 (за останню добу - 3: Горохівський район - 1, Ковельський район – 1, Ківерцівський район – 1).Методом ПЛР всього обстежили 183 387 осіб, за минулу добу обстежили 1157 осіб.

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