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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

370 нових випадків і три смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

370 нових випадків і три смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 370 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинська ОДА.

Нові випадки виявили:
м. Луцьк – 132,
Луцький район – 29,
Горохівський район – 14,
Ківерцівський район – 34,
Рожищенський район – 2,
м. Нововолинськ – 25,
Володимир-Волинський район – 13,
Іваничівський район – 12,
Локачинський район – 6,
Ковельський район – 48,
Любомльський район – 9,
Старовижівський район – 2,
Ратнівський район – 14,
Турійський район – 5,
Камінь-Каширський район – 7,
Любешівський район – 11,
Маневицький район – 7.

Усього станом на 27 березня в області зареєстрували 45 780 випадків. Одужало – 40275 осіб (за останню добу – 224).
Летальні випадки – 743 (за останню добу - 3: Горохівський район - 1, Ковельський район – 1, Ківерцівський район – 1).

Методом ПЛР всього обстежили 183 387 осіб, за минулу добу обстежили 1157 осіб.

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Теги: коронавіурс, статистика, Волинь
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