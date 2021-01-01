370 нових випадків і три смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:10
За минулу добу на Волині зареєстрували 370 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинська ОДА.
Нові випадки виявили:
м. Луцьк – 132,
Луцький район – 29,
Горохівський район – 14,
Ківерцівський район – 34,
Рожищенський район – 2,
м. Нововолинськ – 25,
Володимир-Волинський район – 13,
Іваничівський район – 12,
Локачинський район – 6,
Ковельський район – 48,
Любомльський район – 9,
Старовижівський район – 2,
Ратнівський район – 14,
Турійський район – 5,
Камінь-Каширський район – 7,
Любешівський район – 11,
Маневицький район – 7.
Усього станом на 27 березня в області зареєстрували 45 780 випадків. Одужало – 40275 осіб (за останню добу – 224).
Летальні випадки – 743 (за останню добу - 3: Горохівський район - 1, Ковельський район – 1, Ківерцівський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 183 387 осіб, за минулу добу обстежили 1157 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинська ОДА.
Нові випадки виявили:
м. Луцьк – 132,
Луцький район – 29,
Горохівський район – 14,
Ківерцівський район – 34,
Рожищенський район – 2,
м. Нововолинськ – 25,
Володимир-Волинський район – 13,
Іваничівський район – 12,
Локачинський район – 6,
Ковельський район – 48,
Любомльський район – 9,
Старовижівський район – 2,
Ратнівський район – 14,
Турійський район – 5,
Камінь-Каширський район – 7,
Любешівський район – 11,
Маневицький район – 7.
Усього станом на 27 березня в області зареєстрували 45 780 випадків. Одужало – 40275 осіб (за останню добу – 224).
Летальні випадки – 743 (за останню добу - 3: Горохівський район - 1, Ковельський район – 1, Ківерцівський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 183 387 осіб, за минулу добу обстежили 1157 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Вакцини на другу дозу в області вистачить всім, – Волинська ОДА
26 березень, 11:00
Повідомили про ситуацію із COVID-19 на Волині за останню добу
26 березень, 09:41
Коментарі 0
Останні новини
370 нових випадків і три смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:10
На Волині триває місячник безпечного користування газом
Сьогодні, 10:02
Померла вдова Героя з Волині
Сьогодні, 09:42
Волинські футзалістки виграли чемпіонат України
Сьогодні, 08:35