Вихідні на Великдень 2021: скільки днів відпочиватимуть українці





У 2021 році Світле Воскресіння Христове у православних вірян припадає на 2 травня, а 1 травня в Україні відзначають Міжнародний день праці, пише



Обидва свята є державними і потрапляють на вихідні дні.



Згідно зі статтею 67 КЗпП, у разі, коли офіційне свято збігається з вихідним, вихідний день переноситься на наступний після святкового.



Таким чином українців очікують чотириденні канікули з 1 по 4 травня (вихідний суботи, на який потрапляє Міжнародний день праці, переноситься на понеділок 3 травня, а вихідний неділі, на який потрапляє Великдень - на вівторок 4 травня).



Крім того, в неділю, 9 травня, в Україні відзначають державне свято День перемоги, що також передбачає перенесення вихідного на 10 травня.



Всього в останній місяць весни буде 18 робочих днів і 13 вихідних та святкових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У травні відзначають Великдень, Міжнародний день праці і День перемоги. Всі свята є державними і передбачають додаткові дні відпочинку.У 2021 році Світле Воскресіння Христове у православних вірян припадає на 2 травня, а 1 травня в Україні відзначають Міжнародний день праці, пише Кореспондент Обидва свята є державними і потрапляють на вихідні дні.Згідно зі статтею 67 КЗпП, у разі, коли офіційне свято збігається з вихідним, вихідний день переноситься на наступний після святкового.Таким чином українців очікують чотириденні канікули з 1 по 4 травня (вихідний суботи, на який потрапляє Міжнародний день праці, переноситься на понеділок 3 травня, а вихідний неділі, на який потрапляє Великдень - на вівторок 4 травня).Крім того, в неділю, 9 травня, в Україні відзначають державне свято День перемоги, що також передбачає перенесення вихідного на 10 травня.Всього в останній місяць весни буде 18 робочих днів і 13 вихідних та святкових.

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