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На Харківщині жінка кинула новонародженого сина в яму туалету на вокзалі

На Харківщині жінка кинула новонародженого сина в яму туалету на вокзалі
У Харківській області жінка народила хлопчика у залишеному туалеті та викинула його в яму.

Про це інформують Факти.

У Лозівському районі до правоохоронців звернулася жінка, вона сказала, що в селищі Панютине в ямі туалету на залізничному вокзалі плаче дитина.

Рятувальники дістали немовля, воно було загорнуте в целофановий пакет. Стан здоров’я хлопчика важкий, його доставили в реанімацію районної лікарні.

Правоохоронці повідомили, що матір дитини – 41-річна жінка, у якої є чоловік і четверо дітей. Нині вона перебуває у лікарні.

Відкрили кримінальне за ч.2 ст.135 (залишення у небезпеці) КК України. Підозрюваній загрожує до трьох років позбавлення волі.

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Теги: дитина, яма, туалет
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