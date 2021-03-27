На Харківщині жінка кинула новонародженого сина в яму туалету на вокзалі





Про це інформують



У Лозівському районі до правоохоронців звернулася жінка, вона сказала, що в селищі Панютине в ямі туалету на залізничному вокзалі плаче дитина.



Рятувальники дістали немовля, воно було загорнуте в целофановий пакет. Стан здоров’я хлопчика важкий, його доставили в реанімацію районної лікарні.



Правоохоронці повідомили, що матір дитини – 41-річна жінка, у якої є чоловік і четверо дітей. Нині вона перебуває у лікарні.



Відкрили кримінальне за ч.2 ст.135 (залишення у небезпеці) КК України. Підозрюваній загрожує до трьох років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харківській області жінка народила хлопчика у залишеному туалеті та викинула його в яму.Про це інформують Факти У Лозівському районі до правоохоронців звернулася жінка, вона сказала, що в селищі Панютине в ямі туалету на залізничному вокзалі плаче дитина.Рятувальники дістали немовля, воно було загорнуте в целофановий пакет. Стан здоров’я хлопчика важкий, його доставили в реанімацію районної лікарні.Правоохоронці повідомили, що матір дитини – 41-річна жінка, у якої є чоловік і четверо дітей. Нині вона перебуває у лікарні.Відкрили кримінальне за ч.2 ст.135 (залишення у небезпеці) КК України. Підозрюваній загрожує до трьох років позбавлення волі.

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