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Птахам і тваринам не вижити в такому вогні: на Волині горить очерет

Птахам і тваринам не вижити в такому вогні: на Волині горить очерет
Сьогодні, 27 березня, горіли землі запасу поблизу Цумані. На локалізацію вогню прибули в тому числі лісівники.

Залучили також техніку ДП «Цуманське ЛГ», інформує ВОУЛМГ.

Сьогодні також горить очерет поблизу с. Кошів Луцького району – гасять місцеві мешканці та лісівники ДП «Горохівське ЛМГ».

"Це надзвичайно страшно, тому що очерет – особливо густозаселене місце проживання птахів, тварин, комах. Їм не вижити у такому вогні", - додають лісівники.

Нагадують, що невеликі займання, які виникли, наприклад, в результаті викиду з вогнища жаринок, необхідно гасити негайно, заливаючи водою, засипаючи піском, землею, затоптуючи взуттям, збиваючи мокрими ганчірками, в крайньому випадку – одягом. Бити краще збоку, за напрямом вогню, з невеликим притисканням після удару. А про виявлені загоряння повідомляйте, зателефонувавши «101». Чи за цілодобовим номером: (0332) 72 00 54.
Птахам і тваринам не вижити в такому вогні: на Волині горить очерет
Птахам і тваринам не вижити в такому вогні: на Волині горить очерет

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Теги: пожежі, Волинь
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