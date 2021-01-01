Птахам і тваринам не вижити в такому вогні: на Волині горить очерет
Сьогодні, 17:30
Сьогодні, 27 березня, горіли землі запасу поблизу Цумані. На локалізацію вогню прибули в тому числі лісівники.
Залучили також техніку ДП «Цуманське ЛГ», інформує ВОУЛМГ.
Сьогодні також горить очерет поблизу с. Кошів Луцького району – гасять місцеві мешканці та лісівники ДП «Горохівське ЛМГ».
"Це надзвичайно страшно, тому що очерет – особливо густозаселене місце проживання птахів, тварин, комах. Їм не вижити у такому вогні", - додають лісівники.
Нагадують, що невеликі займання, які виникли, наприклад, в результаті викиду з вогнища жаринок, необхідно гасити негайно, заливаючи водою, засипаючи піском, землею, затоптуючи взуттям, збиваючи мокрими ганчірками, в крайньому випадку – одягом. Бити краще збоку, за напрямом вогню, з невеликим притисканням після удару. А про виявлені загоряння повідомляйте, зателефонувавши «101». Чи за цілодобовим номером: (0332) 72 00 54.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Залучили також техніку ДП «Цуманське ЛГ», інформує ВОУЛМГ.
Сьогодні також горить очерет поблизу с. Кошів Луцького району – гасять місцеві мешканці та лісівники ДП «Горохівське ЛМГ».
"Це надзвичайно страшно, тому що очерет – особливо густозаселене місце проживання птахів, тварин, комах. Їм не вижити у такому вогні", - додають лісівники.
Нагадують, що невеликі займання, які виникли, наприклад, в результаті викиду з вогнища жаринок, необхідно гасити негайно, заливаючи водою, засипаючи піском, землею, затоптуючи взуттям, збиваючи мокрими ганчірками, в крайньому випадку – одягом. Бити краще збоку, за напрямом вогню, з невеликим притисканням після удару. А про виявлені загоряння повідомляйте, зателефонувавши «101». Чи за цілодобовим номером: (0332) 72 00 54.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Птахам і тваринам не вижити в такому вогні: на Волині горить очерет
Сьогодні, 17:30
Директорка луцької стоматполіклініки за рік заробила 900 тисяч, понад 600 із них – премія
Сьогодні, 16:37
На Волині одружилися лікарка і фельдшер
Сьогодні, 15:28