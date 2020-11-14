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МОЗ передумало: «червоних» регіонів лише 10

МОЗ передумало: «червоних» регіонів лише 10
Міністерство охорони здоров'я вдруге за сьогодні оновило показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 – тепер до «червоних» віднесено 10 регіонів, а не 13, як було зранку.

У новому переліку зі списку «червоних» зникли Рівненська, Черкаська та Чернігівська області, їх тепер віднесено до «помаранчевих», - пише «Українська правда».

Що передувало: У суботу зранку МОЗ віднесло до «червоного» рівня епіднембезпеки Рівненську та Чернігівську області, всього «червоних» регіонів стало 13.

МОЗ передумало: «червоних» регіонів лише 10


Після цього Державна комісія з питань ТЕБ і НС вирішила встановити на території Чернігівської області «червоний» рівень епідемічної небезпеки з понеділка, 29 березня.

Нагадаємо, що МОЗ встановило правила носіння масок у регіонах «червоної зони».

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Теги: МОЗ, червона зона
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