МОЗ передумало: «червоних» регіонів лише 10





У новому переліку зі списку «червоних» зникли Рівненська, Черкаська та Чернігівська області, їх тепер віднесено до «помаранчевих», - пише «



Що передувало: У суботу зранку МОЗ віднесло до «червоного» рівня епіднембезпеки Рівненську та Чернігівську області, всього «червоних» регіонів стало 13.







Після цього Державна комісія з питань ТЕБ і НС вирішила встановити на території Чернігівської області «червоний» рівень епідемічної небезпеки з понеділка, 29 березня.



Нагадаємо, що МОЗ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я вдруге за сьогодні оновило показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 – тепер до «червоних» віднесено 10 регіонів, а не 13, як було зранку.У новому переліку зі списку «червоних» зникли Рівненська, Черкаська та Чернігівська області, їх тепер віднесено до «помаранчевих», - пише « Українська правда ».Що передувало: У суботу зранку МОЗ віднесло до «червоного» рівня епіднембезпеки Рівненську та Чернігівську області, всього «червоних» регіонів стало 13.Після цього Державна комісія з питань ТЕБ і НС вирішила встановити на території Чернігівської області «червоний» рівень епідемічної небезпеки з понеділка, 29 березня.Нагадаємо, що МОЗ встановило правила носіння масок у регіонах «червоної зони».

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