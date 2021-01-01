Помер відомий український мовознавець, родом з Волині

Іван Ющук. Про це у Facebook написав його онук Михайло Кублій, передає



«Сьогодні зранку не стало нашого діда. Прожив 88 років, більшу частину життя присвятив наполегливій боротьбі за українську мову і українську Державу. Завжди пам'ятатимемо», - написав він.



Іван Ющук народився в 1932 році в селищі Чорників Волинської області. У 1951 році вступив до Київського державного університету імені Тараса Шевченка на хімічний факультет, але згодом кинув навчання і почав працювати на будівництві на Волині.



У 1952—1957 роках навчався у Львівському державному університеті на відділенні богемістики (чеська мова і література). Там він отримав спеціальність філолога-славіста та вчителя української мови.



У 1964 році захистив кандидатську дисертацію, а з 1969 року почав працювати викладачем у Київському педагогічному інституті іноземних мов (зараз Київський національний лінгвістичний університет). Згодом став там завідувачем кафедри слов’янської філології, а також був проректором Київського міжнародного університету.



За своє життя написав понад 40 наукових праць про українську мову, а також був автором десятків підручників та посібників для школярів і студентів. У 2014 році Ющук став лауреатом Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка за «багаторічну роботу над створенням підручників і посібників з рідної мови, наслідком якої є єдиний навчальний комплекс «Українська мова: підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів».



Також він досліджував Голодомор 1932—1933 років і був заслуженим діячем науки й техніки України.



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