На Волині горіли гектари природних екосистем.ФОТО





Про пожежі на полях та лугах інформує



На локалізацію вогню прибули в тому числі лісівники. Залучено також техніку ДП «Цуманське ЛГ».

Сьогодні також горить очерет поблизу с. Кошів Луцького р-ну – гасять місцеві мешканці та лісівники ДП «Горохівське ЛМГ».



«Таке враження, що людей нічого не вчить гіркий досвід попередніх років, - обурюються лісівники. - Особливо минулої весни, коли вогонь знищив на Волині значні площі самосівних лісів, вигоріли гектари сухої трави, а разом із ними – всі їхні мешканці. Не кажучи вже про ситуацію в Україні, коли лісові пожежі набули масштабів надзвичайної ситуації».



Ще одна, третя за день пожежа на Волины, трапилася у селі Карпилівка Цуманської громади.





Лісівники закликають громадян до свідомого ставлення до навколишнього середовища.

«Ми звертаємося до свідомості кожного: вогонь знищує все у природі. Причому надзвичайно швидко. Природі дуже важко відновитися після пожежі.

Розпочинається пожежонебезпечний період. Будьте відповідальними. Не спалюйте суху траву та сміття.

Не завдавайте шкоди здоров’ю людей і навколишньому середовищу!

Дотримуйтеся елементарних правил поведінки.

– очищайте місце, призначене для вогнища, від сухої трави, листя, гілля;

– не розкладайте багаття поблизу звисаючих крон дерев, в хвойних молодняках, серед сухого очерету;

– не залишайте вогнище без нагляду;

– не залишайте місць відпочинку, не переконавшись, що вогонь погашено.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні 27 березня, за день трапилося три пожежі в землях екозапасу Волині. Горять одразу кілька гектарів в різних районах області.Про пожежі на полях та лугах інформує Пресслужба Волинського ОУЛМГ. Загалом вигоріло 3 га волинських екосистем .На локалізацію вогню прибули в тому числі лісівники. Залучено також техніку ДП «Цуманське ЛГ».Сьогодні також горить очерет поблизу с. Кошів Луцького р-ну – гасять місцеві мешканці та лісівники ДП «Горохівське ЛМГ».«Таке враження, що людей нічого не вчить гіркий досвід попередніх років, - обурюються лісівники. - Особливо минулої весни, коли вогонь знищив на Волині значні площі самосівних лісів, вигоріли гектари сухої трави, а разом із ними – всі їхні мешканці. Не кажучи вже про ситуацію в Україні, коли лісові пожежі набули масштабів надзвичайної ситуації».Ще одна, третя за день пожежа на Волины, трапилася у селі Карпилівка Цуманської громади.Лісівники закликають громадян до свідомого ставлення до навколишнього середовища.«Ми звертаємося до свідомості кожного: вогонь знищує все у природі. Причому надзвичайно швидко. Природі дуже важко відновитися після пожежі.Розпочинається пожежонебезпечний період. Будьте відповідальними. Не спалюйте суху траву та сміття.Не завдавайте шкоди здоров’ю людей і навколишньому середовищу!Дотримуйтеся елементарних правил поведінки.– очищайте місце, призначене для вогнища, від сухої трави, листя, гілля;– не розкладайте багаття поблизу звисаючих крон дерев, в хвойних молодняках, серед сухого очерету;– не залишайте вогнище без нагляду;– не залишайте місць відпочинку, не переконавшись, що вогонь погашено.

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