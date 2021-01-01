На Волині горіли гектари природних екосистем.ФОТО
Сьогодні, 22:38
Сьогодні 27 березня, за день трапилося три пожежі в землях екозапасу Волині. Горять одразу кілька гектарів в різних районах області.
Про пожежі на полях та лугах інформує Пресслужба Волинського ОУЛМГ. Загалом вигоріло 3 га волинських екосистем .
На локалізацію вогню прибули в тому числі лісівники. Залучено також техніку ДП «Цуманське ЛГ».
Сьогодні також горить очерет поблизу с. Кошів Луцького р-ну – гасять місцеві мешканці та лісівники ДП «Горохівське ЛМГ».
«Таке враження, що людей нічого не вчить гіркий досвід попередніх років, - обурюються лісівники. - Особливо минулої весни, коли вогонь знищив на Волині значні площі самосівних лісів, вигоріли гектари сухої трави, а разом із ними – всі їхні мешканці. Не кажучи вже про ситуацію в Україні, коли лісові пожежі набули масштабів надзвичайної ситуації».
Ще одна, третя за день пожежа на Волины, трапилася у селі Карпилівка Цуманської громади.
Лісівники закликають громадян до свідомого ставлення до навколишнього середовища.
«Ми звертаємося до свідомості кожного: вогонь знищує все у природі. Причому надзвичайно швидко. Природі дуже важко відновитися після пожежі.
Розпочинається пожежонебезпечний період. Будьте відповідальними. Не спалюйте суху траву та сміття.
Не завдавайте шкоди здоров’ю людей і навколишньому середовищу!
Дотримуйтеся елементарних правил поведінки.
– очищайте місце, призначене для вогнища, від сухої трави, листя, гілля;
– не розкладайте багаття поблизу звисаючих крон дерев, в хвойних молодняках, серед сухого очерету;
– не залишайте вогнище без нагляду;
– не залишайте місць відпочинку, не переконавшись, що вогонь погашено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про пожежі на полях та лугах інформує Пресслужба Волинського ОУЛМГ. Загалом вигоріло 3 га волинських екосистем .
На локалізацію вогню прибули в тому числі лісівники. Залучено також техніку ДП «Цуманське ЛГ».
Сьогодні також горить очерет поблизу с. Кошів Луцького р-ну – гасять місцеві мешканці та лісівники ДП «Горохівське ЛМГ».
«Таке враження, що людей нічого не вчить гіркий досвід попередніх років, - обурюються лісівники. - Особливо минулої весни, коли вогонь знищив на Волині значні площі самосівних лісів, вигоріли гектари сухої трави, а разом із ними – всі їхні мешканці. Не кажучи вже про ситуацію в Україні, коли лісові пожежі набули масштабів надзвичайної ситуації».
Ще одна, третя за день пожежа на Волины, трапилася у селі Карпилівка Цуманської громади.
Лісівники закликають громадян до свідомого ставлення до навколишнього середовища.
«Ми звертаємося до свідомості кожного: вогонь знищує все у природі. Причому надзвичайно швидко. Природі дуже важко відновитися після пожежі.
Розпочинається пожежонебезпечний період. Будьте відповідальними. Не спалюйте суху траву та сміття.
Не завдавайте шкоди здоров’ю людей і навколишньому середовищу!
Дотримуйтеся елементарних правил поведінки.
– очищайте місце, призначене для вогнища, від сухої трави, листя, гілля;
– не розкладайте багаття поблизу звисаючих крон дерев, в хвойних молодняках, серед сухого очерету;
– не залишайте вогнище без нагляду;
– не залишайте місць відпочинку, не переконавшись, що вогонь погашено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині горіли гектари природних екосистем.ФОТО
Сьогодні, 22:38
Помер відомий український мовознавець, родом з Волині
Сьогодні, 22:02
МОЗ передумало: «червоних» регіонів лише 10
Сьогодні, 21:13
У ніч на 28 березня Україна переводить годинники на літній час
Сьогодні, 20:39
Якою буде погода на Волині у неділю, 28 березня
Сьогодні, 20:00