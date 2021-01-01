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На Волині горіли гектари природних екосистем.ФОТО

На Волині горіли гектари природних екосистем.ФОТО
Сьогодні 27 березня, за день трапилося три пожежі в землях екозапасу Волині. Горять одразу кілька гектарів в різних районах області.

Про пожежі на полях та лугах інформує Пресслужба Волинського ОУЛМГ. Загалом вигоріло 3 га волинських екосистем .

На локалізацію вогню прибули в тому числі лісівники. Залучено також техніку ДП «Цуманське ЛГ».
Сьогодні також горить очерет поблизу с. Кошів Луцького р-ну – гасять місцеві мешканці та лісівники ДП «Горохівське ЛМГ».

«Таке враження, що людей нічого не вчить гіркий досвід попередніх років, - обурюються лісівники. - Особливо минулої весни, коли вогонь знищив на Волині значні площі самосівних лісів, вигоріли гектари сухої трави, а разом із ними – всі їхні мешканці. Не кажучи вже про ситуацію в Україні, коли лісові пожежі набули масштабів надзвичайної ситуації».

Ще одна, третя за день пожежа на Волины, трапилася у селі Карпилівка Цуманської громади.

На Волині горіли гектари природних екосистем.ФОТО
На Волині горіли гектари природних екосистем.ФОТО

Лісівники закликають громадян до свідомого ставлення до навколишнього середовища.
«Ми звертаємося до свідомості кожного: вогонь знищує все у природі. Причому надзвичайно швидко. Природі дуже важко відновитися після пожежі.
Розпочинається пожежонебезпечний період. Будьте відповідальними. Не спалюйте суху траву та сміття.
Не завдавайте шкоди здоров’ю людей і навколишньому середовищу!
Дотримуйтеся елементарних правил поведінки.
– очищайте місце, призначене для вогнища, від сухої трави, листя, гілля;
– не розкладайте багаття поблизу звисаючих крон дерев, в хвойних молодняках, серед сухого очерету;
– не залишайте вогнище без нагляду;
– не залишайте місць відпочинку, не переконавшись, що вогонь погашено.




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Теги: горить лыс
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