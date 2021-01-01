В Україні прогнозують карантин до кінця року



Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі «Україна 24», повідомляє



За його словами, карантинні обмеження до кінця 2021 року не скасовуватимуть? і вони діятимуть в ті чи іншій формі.

«До кінця року ми житимемо в карантинних обмеженнях», – сказав Степанов.



У Степанова також запитали, чи обговорюється в уряді питання тотального локдауну.

«Ми обговорюємо це питання. Але ми повинні балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом. Моя радниця Наталія Виноград вважає, що зараз треба зупинки транспорту робити. Але зараз ми дивимося на ситуацію», – відповів глава МОЗ.

Окрім цього, за словами міністра, зростання захворюваності в Україні триватиме ще два-три тижні, і за цей час Україна може вийти на 25 тис. захворілих за добу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Карантинні обмеження в Україні в тій чи іншій формі діятимуть до кінця року.Про це заявив міністр охорони здоров'яв ефірі «Україна 24», повідомляє Захід.net За його словами, карантинні обмеження до кінця 2021 року не скасовуватимуть? і вони діятимуть в ті чи іншій формі.«До кінця року ми житимемо в карантинних обмеженнях», – сказав Степанов.У Степанова також запитали, чи обговорюється в уряді питання тотального локдауну.«Ми обговорюємо це питання. Але ми повинні балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом. Моя радниця Наталія Виноград вважає, що зараз треба зупинки транспорту робити. Але зараз ми дивимося на ситуацію», – відповів глава МОЗ.Окрім цього, за словами міністра, зростання захворюваності в Україні триватиме ще два-три тижні, і за цей час Україна може вийти на 25 тис. захворілих за добу.

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