В Україні прогнозують карантин до кінця року
Сьогодні, 01:26
Карантинні обмеження в Україні в тій чи іншій формі діятимуть до кінця року.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі «Україна 24», повідомляє Захід.net.
За його словами, карантинні обмеження до кінця 2021 року не скасовуватимуть? і вони діятимуть в ті чи іншій формі.
«До кінця року ми житимемо в карантинних обмеженнях», – сказав Степанов.
У Степанова також запитали, чи обговорюється в уряді питання тотального локдауну.
«Ми обговорюємо це питання. Але ми повинні балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом. Моя радниця Наталія Виноград вважає, що зараз треба зупинки транспорту робити. Але зараз ми дивимося на ситуацію», – відповів глава МОЗ.
Окрім цього, за словами міністра, зростання захворюваності в Україні триватиме ще два-три тижні, і за цей час Україна може вийти на 25 тис. захворілих за добу.
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Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі «Україна 24», повідомляє Захід.net.
За його словами, карантинні обмеження до кінця 2021 року не скасовуватимуть? і вони діятимуть в ті чи іншій формі.
«До кінця року ми житимемо в карантинних обмеженнях», – сказав Степанов.
У Степанова також запитали, чи обговорюється в уряді питання тотального локдауну.
«Ми обговорюємо це питання. Але ми повинні балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом. Моя радниця Наталія Виноград вважає, що зараз треба зупинки транспорту робити. Але зараз ми дивимося на ситуацію», – відповів глава МОЗ.
Окрім цього, за словами міністра, зростання захворюваності в Україні триватиме ще два-три тижні, і за цей час Україна може вийти на 25 тис. захворілих за добу.
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