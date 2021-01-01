вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні прогнозують карантин до кінця року

В Україні прогнозують карантин до кінця року
Карантинні обмеження в Україні в тій чи іншій формі діятимуть до кінця року.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі «Україна 24», повідомляє Захід.net.

За його словами, карантинні обмеження до кінця 2021 року не скасовуватимуть? і вони діятимуть в ті чи іншій формі.
«До кінця року ми житимемо в карантинних обмеженнях», – сказав Степанов.

У Степанова також запитали, чи обговорюється в уряді питання тотального локдауну.
«Ми обговорюємо це питання. Але ми повинні балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом. Моя радниця Наталія Виноград вважає, що зараз треба зупинки транспорту робити. Але зараз ми дивимося на ситуацію», – відповів глава МОЗ.
Окрім цього, за словами міністра, зростання захворюваності в Україні триватиме ще два-три тижні, і за цей час Україна може вийти на 25 тис. захворілих за добу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Степанов, каранти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні прогнозують карантин до кінця року
Сьогодні, 01:26
Протести в Білорусі: майже 190 затриманих
Сьогодні, 00:46
28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У центрі Луцька молодики влаштували стрілянину. ВІДЕО
27 березень, 23:05
Помер відомий український мовознавець, родом з Волині
27 березень, 22:02
Схожі новини
Степанов розповів, чи запровадять найближчим часом в Україні загальнонаціональний локдаун Степанов розповів, чи запровадять найближчим часом в Україні загальнонаціональний локдаун
23 березень, 12:12
В Україні цьогоріч вдвічі збільшать кількість операцій з трансплантації В Україні цьогоріч вдвічі збільшать кількість операцій з трансплантації
19 березень, 05:27
Вакцинація від Covid-19 розпочнеться вже наступного тижня, – Ляшко Вакцинація від Covid-19 розпочнеться вже наступного тижня, – Ляшко
13 лютий, 22:16
Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 мільйонів доз вакцини проти Covid-19 Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 мільйонів доз вакцини проти Covid-19
05 лютий, 22:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині на одній з пилорам знайшли нелегальну деревину. ФОТО
27 березень, 05:27
 1
На Львівщині судили чоловіка за футболку з написом «СССР»
27 березень, 03:17
 1
В Україні прогнозують карантин до кінця року
Сьогодні, 01:26
 0
Протести в Білорусі: майже 190 затриманих
Сьогодні, 00:46
 0
28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8