28 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження журналістка. Вітаємо її з цим святом, зичимо здоров’я, любові й достатку.За релігійним календарем сьогодні 28 березня віряни вшановують пам'ять святого Олександра. Він був ієреєм в Сіде, а під час гонінь при імператорі Авреліані (270-275) постраждав за християнську віру. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Олександрів день, Олександр, Агапій, Лісове доглядання.Іменини 28 березня в Олександра й Дениса. Вітаємо усіх, хто носить ці імена, з днем ангела, бажаємо успіхів у всіх починаннях і прихильності ангела-охоронця.• За повір'ям, в Александрів день не можна мити голову. В іншому випадку чекає розлука з кимось із родичів.• Щоб не наврочили, в цей день потрібно до заходу носити на одязі булавку, заховану від сторонніх очей.