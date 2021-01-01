28 березня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження журналістка Ольга Магас. Вітаємо її з цим святом, зичимо здоров’я, любові й достатку.
За релігійним календарем сьогодні 28 березня віряни вшановують пам'ять святого Олександра. Він був ієреєм в Сіде, а під час гонінь при імператорі Авреліані (270-275) постраждав за християнську віру. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Олександрів день, Олександр, Агапій, Лісове доглядання.
Іменини 28 березня в Олександра й Дениса. Вітаємо усіх, хто носить ці імена, з днем ангела, бажаємо успіхів у всіх починаннях і прихильності ангела-охоронця.
• За повір'ям, в Александрів день не можна мити голову. В іншому випадку чекає розлука з кимось із родичів.
• Щоб не наврочили, в цей день потрібно до заходу носити на одязі булавку, заховану від сторонніх очей.
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За релігійним календарем сьогодні 28 березня віряни вшановують пам'ять святого Олександра. Він був ієреєм в Сіде, а під час гонінь при імператорі Авреліані (270-275) постраждав за християнську віру. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Олександрів день, Олександр, Агапій, Лісове доглядання.
Іменини 28 березня в Олександра й Дениса. Вітаємо усіх, хто носить ці імена, з днем ангела, бажаємо успіхів у всіх починаннях і прихильності ангела-охоронця.
• За повір'ям, в Александрів день не можна мити голову. В іншому випадку чекає розлука з кимось із родичів.
• Щоб не наврочили, в цей день потрібно до заходу носити на одязі булавку, заховану від сторонніх очей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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