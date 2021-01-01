Українців попередили про різке подорожчання м’яса
Сьогодні, 04:21
В Україні прогнозують різке подорожчання м’яса.
Ціна за кілограм свинини може піднятися до 150 гривень. Протягом 2021 року ціни на м’ясо на українських ринках зростуть в середньому на 10%. Про це повідомляє agronews.ua.
«Ціна за кілограм свинини може піднятися до 150 гривень. Подорожчає також курятина та яловичина. Саме це вплине і на зростання вартості на вироби з цих видів м’яса», – йдеться у повідомленні.
За словами, виконавчого директора асоціації «М’ясна галузь» Миколи Бабенка, причиною зростання вартості на м’ясо стала зміна податкової ставки на додану вартість. Крім того, на 40% зросла собівартість м’яса.
Слід зауважити, що протягом останнього року ціни на курятину досягли мінімального значення за останні 15 років. Комбікорм стрімко дорожчає, це суттєво впливає на вартість курячого м’яса і яєць.
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Ціна за кілограм свинини може піднятися до 150 гривень. Протягом 2021 року ціни на м’ясо на українських ринках зростуть в середньому на 10%. Про це повідомляє agronews.ua.
«Ціна за кілограм свинини може піднятися до 150 гривень. Подорожчає також курятина та яловичина. Саме це вплине і на зростання вартості на вироби з цих видів м’яса», – йдеться у повідомленні.
За словами, виконавчого директора асоціації «М’ясна галузь» Миколи Бабенка, причиною зростання вартості на м’ясо стала зміна податкової ставки на додану вартість. Крім того, на 40% зросла собівартість м’яса.
Слід зауважити, що протягом останнього року ціни на курятину досягли мінімального значення за останні 15 років. Комбікорм стрімко дорожчає, це суттєво впливає на вартість курячого м’яса і яєць.
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