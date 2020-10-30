Торчинський «Колос» планують приєднати до обласної філармонії





Про це стало відомо під час засідання комісії Волиньради з питань освіти та культури, - пише ІА «



Зокрема, начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності апарату обласної ради Михайло Імберовський повідомив, що в облраді напрацювали проекти реорганізації мережі закладів культури.

« Ми пропонуємо наше бачення щодо того, як ситуацію змінити, покращити та крокувати в ногу із процесами фінансової децентралізації, які нині впроваджуються в державі загалом і в нашій області зокрема», – переконує він.



Зокрема, управлінню культури, з питань релігій та національностей рекомендується розробити пропозиції до проекту рішення обласної ради щодо реорганізації Заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України «Колос». Пропонується приєднати його до Волинської обласної філармонії.



Нагадаємо, ще у жовтні минулого року помер керівник заслуженого народного ансамблю «Колос» Олександр Огороднік, а Ольгу Юц.

Ця пропозиція викликала жваве обговорення серед членів комісії.



«Це «Колосу» вже не буде? Це наш подарунок до 70-річчя створення Заслуженого народного аматорського колективу? Ну, вибачте», – не втримав емоцій депутат Михайло Скопюк.



Натомість Михайло Імберовський переконував: пропонують ліквідувати лише юридичну особу.



«Я розумію, був заслужений керівник закладу і ми виділяли кошти. Але був лідер – був колектив, а якщо зараз і до шевченківських днів, і до ювілею Лесі Українки немає кому співати, то, мабуть, треба підсилити Волинським хором. Не стоїть питання про ліквідацію, йдеться про реорганізацію, щоб зберегти колектив. Але мають бути і від них кроки назустріч і бажання. Торчинський «Колос» працюватиме під дахом філармонії як структурний підрозділ, а не окрема юридична особа», – пояснив він.



Перший заступник голови облради Юрій Поліщук зауважив, що таким чином вирішили навести лад.



«Там наступна ситуація: на 50 з лишнім людей колективу – 17 ставок. Ми заїжджали, питали у нинішнього керівництва, як контролюєте роботу, покажіть графік. Так чи інакше його треба привести у нормальний вигляд. Якщо є ставки – мають відпрацьовувати терміни, графіки. Маємо залучати їх до різних заходів. Ставилося питання перед ними, щоб вони самостійно заробляли кошти. Вони мають самі думати, як залучити кошти, щоб вижити і назва їх теж може залишатися. Це аматорський колектив, тож має бути і від них ініціатива», – вважає посадовець.



Зрештою члени комісії підтримали проект рішення щодо реорганізації закладів і рекомендували ухвалити його на сесії. Якщо проект рішення набере достатню кількість голосів депутатів у сесійній залі, то профільні управління облдержадміністрації почнуть готувати до розгляду на наступних сесіях відповідні проекти рішень. У тому числі й щодо реорганізації колективу шляхом приєднання його до обласної філармонії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заслужений народний ансамбль пісні і танцю України «Колос» в обласній раді планують реорганізувати.Про це стало відомо під час засідання комісії Волиньради з питань освіти та культури, - пише ІА « Волинські новини» Зокрема, начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності апарату обласної радиповідомив, що в облраді напрацювали проекти реорганізації мережі закладів культури.« Ми пропонуємо наше бачення щодо того, як ситуацію змінити, покращити та крокувати в ногу із процесами фінансової децентралізації, які нині впроваджуються в державі загалом і в нашій області зокрема», – переконує він.Зокрема, управлінню культури, з питань релігій та національностей рекомендується розробити пропозиції до проекту рішення обласної ради щодо реорганізації Заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України «Колос». Пропонується приєднати його до Волинської обласної філармонії.Нагадаємо, ще у жовтні минулого року помер керівник заслуженого народного ансамблю «Колос», а тимчасовим виконувачем обов'язків директора-художнього керівника ансамблю назначили Ця пропозиція викликала жваве обговорення серед членів комісії.«Це «Колосу» вже не буде? Це наш подарунок до 70-річчя створення Заслуженого народного аматорського колективу? Ну, вибачте», – не втримав емоцій депутатНатомість Михайло Імберовський переконував: пропонують ліквідувати лише юридичну особу.«Я розумію, був заслужений керівник закладу і ми виділяли кошти. Але був лідер – був колектив, а якщо зараз і до шевченківських днів, і до ювілеюнемає кому співати, то, мабуть, треба підсилити Волинським хором. Не стоїть питання про ліквідацію, йдеться про реорганізацію, щоб зберегти колектив. Але мають бути і від них кроки назустріч і бажання. Торчинський «Колос» працюватиме під дахом філармонії як структурний підрозділ, а не окрема юридична особа», – пояснив він.Перший заступник голови облрадизауважив, що таким чином вирішили навести лад.«Там наступна ситуація: на 50 з лишнім людей колективу – 17 ставок. Ми заїжджали, питали у нинішнього керівництва, як контролюєте роботу, покажіть графік. Так чи інакше його треба привести у нормальний вигляд. Якщо є ставки – мають відпрацьовувати терміни, графіки. Маємо залучати їх до різних заходів. Ставилося питання перед ними, щоб вони самостійно заробляли кошти. Вони мають самі думати, як залучити кошти, щоб вижити і назва їх теж може залишатися. Це аматорський колектив, тож має бути і від них ініціатива», – вважає посадовець.Зрештою члени комісії підтримали проект рішення щодо реорганізації закладів і рекомендували ухвалити його на сесії. Якщо проект рішення набере достатню кількість голосів депутатів у сесійній залі, то профільні управління облдержадміністрації почнуть готувати до розгляду на наступних сесіях відповідні проекти рішень. У тому числі й щодо реорганізації колективу шляхом приєднання його до обласної філармонії.

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