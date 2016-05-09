Відбір на ЧС-2022: результати матчів за 27 березня
Сьогодні, 06:42
У Європі 27 березня продовжився відбірковий цикл на чемпіонат світу-2022 у Катарі.
Результати всіх матчів та відео голів у матеріалі Спорт 24.
Росія – Словенія 2:1
Голи: Дзюба, 26, 35 – Ілічич, 36
Чорногорія – Гібралтар 4:1
Голи: Бечірай, 26, Шимич, 43, Томашевич, 53, Йоветич, 80 – Стайч, 30 (п)
Білорусь – Естонія 4:2
Голи: Лисакович, 45 (п), 84, Кендиш, 64, Савицький, 81 – Анієр, 31, 55
Вилучення: Ойгус, 77 (Естонія)
Нідерланди – Латвія 2:0
Голи: Бергхюйс, 32, де Йонг, 69
Норвегія – Туреччина 0:3
Голи: Ткфан, 4, 59, Союнчу, 28
Вилучення: Торстведт, 80 (Норвегія)
Хорватія – Кіпр 1:0
Гол: Пашалич, 40
Сербія – Португалія 2:2
Голи: Мітрович, 46, Костич, 60 – Жота, 11, 36
Вилучення: Міленкович, 90+2 (Сербія)
Ірландія – Люксембург 0:1
Гол: Родрігес, 85
Словаччина – Мальта 2:2
Голи: Стрелец, 49, Шкріняр, 53 – Гембін, 16, Сатаріано, 20
Чехія – Бельгія 1:1
Голи: Провод, 50 – Лукаку, 60
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Результати всіх матчів та відео голів у матеріалі Спорт 24.
Росія – Словенія 2:1
Голи: Дзюба, 26, 35 – Ілічич, 36
Чорногорія – Гібралтар 4:1
Голи: Бечірай, 26, Шимич, 43, Томашевич, 53, Йоветич, 80 – Стайч, 30 (п)
Білорусь – Естонія 4:2
Голи: Лисакович, 45 (п), 84, Кендиш, 64, Савицький, 81 – Анієр, 31, 55
Вилучення: Ойгус, 77 (Естонія)
Нідерланди – Латвія 2:0
Голи: Бергхюйс, 32, де Йонг, 69
Норвегія – Туреччина 0:3
Голи: Ткфан, 4, 59, Союнчу, 28
Вилучення: Торстведт, 80 (Норвегія)
Хорватія – Кіпр 1:0
Гол: Пашалич, 40
Сербія – Португалія 2:2
Голи: Мітрович, 46, Костич, 60 – Жота, 11, 36
Вилучення: Міленкович, 90+2 (Сербія)
Ірландія – Люксембург 0:1
Гол: Родрігес, 85
Словаччина – Мальта 2:2
Голи: Стрелец, 49, Шкріняр, 53 – Гембін, 16, Сатаріано, 20
Чехія – Бельгія 1:1
Голи: Провод, 50 – Лукаку, 60
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