Відбір на ЧС-2022: результати матчів за 27 березня





Результати всіх матчів та відео голів у матеріалі



Росія – Словенія 2:1

Голи: Дзюба, 26, 35 – Ілічич, 36



Чорногорія – Гібралтар 4:1

Голи: Бечірай, 26, Шимич, 43, Томашевич, 53, Йоветич, 80 – Стайч, 30 (п)



Білорусь – Естонія 4:2

Голи: Лисакович, 45 (п), 84, Кендиш, 64, Савицький, 81 – Анієр, 31, 55

Вилучення: Ойгус, 77 (Естонія)



Нідерланди – Латвія 2:0

Голи: Бергхюйс, 32, де Йонг, 69



Норвегія – Туреччина 0:3

Голи: Ткфан, 4, 59, Союнчу, 28

Вилучення: Торстведт, 80 (Норвегія)



Хорватія – Кіпр 1:0

Гол: Пашалич, 40



Сербія – Португалія 2:2

Голи: Мітрович, 46, Костич, 60 – Жота, 11, 36

Вилучення: Міленкович, 90+2 (Сербія)



Ірландія – Люксембург 0:1

Гол: Родрігес, 85



Словаччина – Мальта 2:2

Голи: Стрелец, 49, Шкріняр, 53 – Гембін, 16, Сатаріано, 20



Чехія – Бельгія 1:1

Голи: Провод, 50 – Лукаку, 60







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Європі 27 березня продовжився відбірковий цикл на чемпіонат світу-2022 у Катарі.Результати всіх матчів та відео голів у матеріалі Спорт 24 Голи: Дзюба, 26, 35 –, 36Голи:, 26,, 43,, 53,, 80 –, 30 (п)Голи:, 45 (п), 84,, 64,81 –, 31, 55Вилучення:, 77 (Естонія)Голи:, 32,, 69Голи:, 4, 59,28Вилучення:, 80 (Норвегія)Гол:, 40Голи:, 46,, 60 –, 11, 36Вилучення:, 90+2 (Сербія)Гол:, 85Голи:, 49,, 53 –, 16,20Голи:, 50 –60

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