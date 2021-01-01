Якою буде вартість землі на Волині після відкриття ринку
Сьогодні, 07:33
Названо вартість землі у регіонах після відкриття ринку. Відтак, Волинська область увійде у список регіонів з найдешевшою землею.
У Держгеокадастрі вважають, що розкид цін на землю в регіонах буде досить істотним. Ціна залежить від конкуренції за ділянку й можливості зміни його призначення, інформує Zemelka.ua.
«Ділянки поля вздовж основних трас, які теоретично можна перевести з сільгосппризначення в іншу категорію і де можна побудувати АЗС, готель або логістичний центр, вже зараз продаються по $10 000 за гектар і вище», 一 йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прогнозована вартість землі сільгосппризначення для вирощування с/г культур поки не зрозуміла. Але в Держгеокадастрі розповіли, якою вона може бути після введення ринку землі з 1 липня 2021 року.
Області з найдорожчою землею, за прогнозом відомства:
Черкаська — $1875-$2500/га;
Чернівецька — $1850-$2470/га;
Харківська — $1845-$2460/га;
Кіровоградська — $1770-$2360/га;
Донецька — $1725-$2300/га.
Області з найдешевшою землею:
Житомирська — $1100-$1590/га;
Львівська — $1200-$1600/га;
Волинська — $1215-$1620/га;
Рівненська — $1220-$1630/га;
Чернігівська — $1340-$1760/га.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Держгеокадастрі вважають, що розкид цін на землю в регіонах буде досить істотним. Ціна залежить від конкуренції за ділянку й можливості зміни його призначення, інформує Zemelka.ua.
«Ділянки поля вздовж основних трас, які теоретично можна перевести з сільгосппризначення в іншу категорію і де можна побудувати АЗС, готель або логістичний центр, вже зараз продаються по $10 000 за гектар і вище», 一 йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прогнозована вартість землі сільгосппризначення для вирощування с/г культур поки не зрозуміла. Але в Держгеокадастрі розповіли, якою вона може бути після введення ринку землі з 1 липня 2021 року.
Області з найдорожчою землею, за прогнозом відомства:
Черкаська — $1875-$2500/га;
Чернівецька — $1850-$2470/га;
Харківська — $1845-$2460/га;
Кіровоградська — $1770-$2360/га;
Донецька — $1725-$2300/га.
Області з найдешевшою землею:
Житомирська — $1100-$1590/га;
Львівська — $1200-$1600/га;
Волинська — $1215-$1620/га;
Рівненська — $1220-$1630/га;
Чернігівська — $1340-$1760/га.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде вартість землі на Волині після відкриття ринку
Сьогодні, 07:33
Відбір на ЧС-2022: результати матчів за 27 березня
Сьогодні, 06:42
Аномально спекотне літо: прогнози екологів
Сьогодні, 05:35
Українців попередили про різке подорожчання м’яса
Сьогодні, 04:21
Торчинський «Колос» планують приєднати до обласної філармонії
Сьогодні, 02:38