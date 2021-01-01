Якою буде вартість землі на Волині після відкриття ринку





У Держгеокадастрі вважають, що розкид цін на землю в регіонах буде досить істотним. Ціна залежить від конкуренції за ділянку й можливості зміни його призначення, інформує



«Ділянки поля вздовж основних трас, які теоретично можна перевести з сільгосппризначення в іншу категорію і де можна побудувати АЗС, готель або логістичний центр, вже зараз продаються по $10 000 за гектар і вище», 一 йдеться у повідомленні.



Зазначається, що прогнозована вартість землі сільгосппризначення для вирощування с/г культур поки не зрозуміла. Але в Держгеокадастрі розповіли, якою вона може бути після введення ринку землі з 1 липня 2021 року.



Області з найдорожчою землею, за прогнозом відомства:

Черкаська — $1875-$2500/га;

Чернівецька — $1850-$2470/га;

Харківська — $1845-$2460/га;

Кіровоградська — $1770-$2360/га;

Донецька — $1725-$2300/га.



Області з найдешевшою землею:

Житомирська — $1100-$1590/га;

Львівська — $1200-$1600/га;

Волинська — $1215-$1620/га;

Рівненська — $1220-$1630/га;

Чернігівська — $1340-$1760/га.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Названо вартість землі у регіонах після відкриття ринку. Відтак, Волинська область увійде у список регіонів з найдешевшою землею.У Держгеокадастрі вважають, що розкид цін на землю в регіонах буде досить істотним. Ціна залежить від конкуренції за ділянку й можливості зміни його призначення, інформує Zemelka.ua «Ділянки поля вздовж основних трас, які теоретично можна перевести з сільгосппризначення в іншу категорію і де можна побудувати АЗС, готель або логістичний центр, вже зараз продаються по $10 000 за гектар і вище», 一 йдеться у повідомленні.Зазначається, що прогнозована вартість землі сільгосппризначення для вирощування с/г культур поки не зрозуміла. Але в Держгеокадастрі розповіли, якою вона може бути після введення ринку землі з 1 липня 2021 року.Черкаська — $1875-$2500/га;Чернівецька — $1850-$2470/га;Харківська — $1845-$2460/га;Кіровоградська — $1770-$2360/га;Донецька — $1725-$2300/га.Житомирська — $1100-$1590/га;Львівська — $1200-$1600/га;Волинська — $1215-$1620/га;Рівненська — $1220-$1630/га;Чернігівська — $1340-$1760/га.

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