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Якою буде вартість землі на Волині після відкриття ринку

Якою буде вартість землі на Волині після відкриття ринку
Названо вартість землі у регіонах після відкриття ринку. Відтак, Волинська область увійде у список регіонів з найдешевшою землею.

У Держгеокадастрі вважають, що розкид цін на землю в регіонах буде досить істотним. Ціна залежить від конкуренції за ділянку й можливості зміни його призначення, інформує Zemelka.ua.

«Ділянки поля вздовж основних трас, які теоретично можна перевести з сільгосппризначення в іншу категорію і де можна побудувати АЗС, готель або логістичний центр, вже зараз продаються по $10 000 за гектар і вище», 一 йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прогнозована вартість землі сільгосппризначення для вирощування с/г культур поки не зрозуміла. Але в Держгеокадастрі розповіли, якою вона може бути після введення ринку землі з 1 липня 2021 року.

Області з найдорожчою землею, за прогнозом відомства:
Черкаська — $1875-$2500/га;
Чернівецька — $1850-$2470/га;
Харківська — $1845-$2460/га;
Кіровоградська — $1770-$2360/га;
Донецька — $1725-$2300/га.

Області з найдешевшою землею:
Житомирська — $1100-$1590/га;
Львівська — $1200-$1600/га;
Волинська — $1215-$1620/га;
Рівненська — $1220-$1630/га;
Чернігівська — $1340-$1760/га.


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Теги: ринок землі, Держгеокадастр
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