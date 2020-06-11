Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

11 932 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 28 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 564 дитини та 181 медпрацівник.Про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗТакож за минулу добу:▪️госпіталізували – 5 052 особи;▪️летальних випадків – 203;▪️одужало – 3 343 особи;▪️зробили тестувань за добу – 76 335 (зокрема методом ПЛР – 37 979, методом ІФА – 8 732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 624).За весь час пандемії в Україні:-захворіло – 1 644 063 особи;-одужало – 1 300 625 осіб;- летальних випадків – 31 954;- провели ПЛР-тестувань – 7 983 023.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 374 випадки/ 389 щеплень;Вінницька область – 433 випадки/ 160 щеплень;Волинська область – 185 випадків/ 50 щеплень;Дніпропетровська область – 1 083 випадки/ 360 щеплень;Донецька область – 841 випадок/ 220 щеплень;Житомирська область – 791 випадок/ 150 щеплень;Закарпатська – 271 випадок/ 70 щеплень;Запорізька область – 310 випадків/ 130 щеплень;Івано-Франківська область – 307 випадків/ 377 щеплень;Київська область – 769 випадків/ 320 щеплень;Кіровоградська область – 173 випадки/ 70 щеплень;Луганська область – 38 випадків/ 130 щеплень;Львівська область – 905 випадків/ 60 щеплень;Миколаївська область – 398 випадків/ 160 щеплень;Одеська область – 565 випадків/ 40 щеплень;Полтавська область – 174 випадки/ 400 щеплень;Рівненська область – 296 випадків/ 150 щеплень;Сумська область – 562 випадки/ 120 щеплень;Тернопільська область – 457 випадків/ 70 щеплень;Харківська область – 1 150 випадків/ 120 щеплень;Херсонська область – 191 випадок/ 540 щеплень;Хмельницька область – 676 випадків/ 170 щеплень;Черкаська область – 253 випадки/ 160 щеплень;Чернівецька область – 407 випадків/ 160 щеплень;Чернігівська область – 323 випадки/ 40 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.