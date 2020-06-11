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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
11 932 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 28 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 564 дитини та 181 медпрацівник.

Про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також за минулу добу:

▪️госпіталізували – 5 052 особи;
▪️летальних випадків – 203;
▪️одужало – 3 343 особи;
▪️зробили тестувань за добу – 76 335 (зокрема методом ПЛР – 37 979, методом ІФА – 8 732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 624).

За весь час пандемії в Україні:

-захворіло – 1 644 063 особи;
-одужало – 1 300 625 осіб;
- летальних випадків – 31 954;
- провели ПЛР-тестувань – 7 983 023.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 374 випадки/ 389 щеплень;
Вінницька область – 433 випадки/ 160 щеплень;
Волинська область – 185 випадків/ 50 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 083 випадки/ 360 щеплень;
Донецька область – 841 випадок/ 220 щеплень;
Житомирська область – 791 випадок/ 150 щеплень;
Закарпатська – 271 випадок/ 70 щеплень;
Запорізька область – 310 випадків/ 130 щеплень;
Івано-Франківська область – 307 випадків/ 377 щеплень;
Київська область – 769 випадків/ 320 щеплень;
Кіровоградська область – 173 випадки/ 70 щеплень;
Луганська область – 38 випадків/ 130 щеплень;
Львівська область – 905 випадків/ 60 щеплень;
Миколаївська область – 398 випадків/ 160 щеплень;
Одеська область – 565 випадків/ 40 щеплень;
Полтавська область – 174 випадки/ 400 щеплень;
Рівненська область – 296 випадків/ 150 щеплень;
Сумська область – 562 випадки/ 120 щеплень;
Тернопільська область – 457 випадків/ 70 щеплень;
Харківська область – 1 150 випадків/ 120 щеплень;
Херсонська область – 191 випадок/ 540 щеплень;
Хмельницька область – 676 випадків/ 170 щеплень;
Черкаська область – 253 випадки/ 160 щеплень;
Чернівецька область – 407 випадків/ 160 щеплень;
Чернігівська область – 323 випадки/ 40 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


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Теги: коронавірус, Україна, Волинь, випадки, хвороба
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