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Сьогодні Україна перейшла на літній час: як треба перевести годинники

Сьогодні Україна перейшла на літній час: як треба перевести годинники
Сьогодні, 28 березня, Україна перейшла на літній час – стрілки годинника перевели на годину вперед о 3:00. Таким чином, українці сьогодні спатимуть на годину менше.

Більшість сучасних гаджетів і електроприладів переходять на літній час автоматично. Однак механічний годинник потрібно переводити вручну, - пише УНІАН.

Зверніть увагу, що транспорт і заклади також працюватимуть за новим часом. Якщо ви виїжджаєте кудись 28 березня, час прибуття транспорту у квитку буде вказано з урахуванням переведення часу.

Дізнатися точний Київський час можна на цьому сайті. Київський час встановлено на території всієї країни крім окупованого Криму.



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Теги: літній час, Україна
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