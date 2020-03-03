Сьогодні Україна перейшла на літній час: як треба перевести годинники
Сьогодні, 09:36
Сьогодні, 28 березня, Україна перейшла на літній час – стрілки годинника перевели на годину вперед о 3:00. Таким чином, українці сьогодні спатимуть на годину менше.
Більшість сучасних гаджетів і електроприладів переходять на літній час автоматично. Однак механічний годинник потрібно переводити вручну, - пише УНІАН.
Зверніть увагу, що транспорт і заклади також працюватимуть за новим часом. Якщо ви виїжджаєте кудись 28 березня, час прибуття транспорту у квитку буде вказано з урахуванням переведення часу.
Дізнатися точний Київський час можна на цьому сайті. Київський час встановлено на території всієї країни крім окупованого Криму.
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Більшість сучасних гаджетів і електроприладів переходять на літній час автоматично. Однак механічний годинник потрібно переводити вручну, - пише УНІАН.
Зверніть увагу, що транспорт і заклади також працюватимуть за новим часом. Якщо ви виїжджаєте кудись 28 березня, час прибуття транспорту у квитку буде вказано з урахуванням переведення часу.
Дізнатися точний Київський час можна на цьому сайті. Київський час встановлено на території всієї країни крім окупованого Криму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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