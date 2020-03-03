Сьогодні Україна перейшла на літній час: як треба перевести годинники





Більшість сучасних гаджетів і електроприладів переходять на літній час автоматично. Однак механічний годинник потрібно переводити вручну, - пише



Зверніть увагу, що транспорт і заклади також працюватимуть за новим часом. Якщо ви виїжджаєте кудись 28 березня, час прибуття транспорту у квитку буде вказано з урахуванням переведення часу.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 28 березня, Україна перейшла на літній час – стрілки годинника перевели на годину вперед о 3:00. Таким чином, українці сьогодні спатимуть на годину менше.Більшість сучасних гаджетів і електроприладів переходять на літній час автоматично. Однак механічний годинник потрібно переводити вручну, - пише УНІАН. Зверніть увагу, що транспорт і заклади також працюватимуть за новим часом. Якщо ви виїжджаєте кудись 28 березня, час прибуття транспорту у квитку буде вказано з урахуванням переведення часу.Дізнатися точний Київський час можна на цьому сайті . Київський час встановлено на території всієї країни крім окупованого Криму.

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