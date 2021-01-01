Шість смертей і 185 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:44
За минулу добу на Волині зареєстрували 185 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформують у Волинському лабораторному центрі.
Так, коноравірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 50,
Луцький район – 18,
Горохівський район – 7,
Ківерцівський район – 27,
м. Нововолинськ – 21,
Володимир-Волинський район – 2,
Іваничівський район – 4,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 20,
Ратнівський район – 6,
Турійський район – 7,
Камінь-Каширський район – 1,
Любешівський район – 6,
Маневицький район – 14.
Усього станом на 28 березня в області зареєстрували 45 965 випадків. Одужало – 40346 осіб (за останню добу – 71).
Летальні випадки – 749 (за останню добу – 6: Ківерцівський район – 1, Любешівський район – 2, Ковельський район – 1, м.Нововолинськ – 2).
Методом ПЛР всього обстежили 184 008 осіб, за минулу добу обстежили 621 особу.
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Про це інформують у Волинському лабораторному центрі.
Так, коноравірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 50,
Луцький район – 18,
Горохівський район – 7,
Ківерцівський район – 27,
м. Нововолинськ – 21,
Володимир-Волинський район – 2,
Іваничівський район – 4,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 20,
Ратнівський район – 6,
Турійський район – 7,
Камінь-Каширський район – 1,
Любешівський район – 6,
Маневицький район – 14.
Усього станом на 28 березня в області зареєстрували 45 965 випадків. Одужало – 40346 осіб (за останню добу – 71).
Летальні випадки – 749 (за останню добу – 6: Ківерцівський район – 1, Любешівський район – 2, Ковельський район – 1, м.Нововолинськ – 2).
Методом ПЛР всього обстежили 184 008 осіб, за минулу добу обстежили 621 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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