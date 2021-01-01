вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Шість смертей і 185 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Шість смертей і 185 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 185 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформують у Волинському лабораторному центрі.

Так, коноравірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 50,
Луцький район – 18,
Горохівський район – 7,
Ківерцівський район – 27,
м. Нововолинськ – 21,
Володимир-Волинський район – 2,
Іваничівський район – 4,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 20,
Ратнівський район – 6,
Турійський район – 7,
Камінь-Каширський район – 1,
Любешівський район – 6,
Маневицький район – 14.

Усього станом на 28 березня в області зареєстрували 45 965 випадків. Одужало – 40346 осіб (за останню добу – 71).

Летальні випадки – 749 (за останню добу – 6: Ківерцівський район – 1, Любешівський район – 2, Ковельський район – 1, м.Нововолинськ – 2).

Методом ПЛР всього обстежили 184 008 осіб, за минулу добу обстежили 621 особу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:15
370 нових випадків і три смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
27 березень, 10:10
Скільки людей інфікувалися коронавірусом в Україні за минулу добу
27 березень, 09:05
У волинській лікарні для хворих на Covid-19 завершують встановлювати кисневу станцію
26 березень, 12:50
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
28 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 10:27
Шість смертей і 185 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:44
Сьогодні Україна перейшла на літній час: як треба перевести годинники
Сьогодні, 09:36
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку станом на 28 березня
Сьогодні, 09:08
Схожі новини
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:15
За останню добу на Волині виявили 129 нових випадків захворювання на коронавірус За останню добу на Волині виявили 129 нових випадків захворювання на коронавірус
07 березень, 10:28
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
07 березень, 09:12
Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом на Волині за останню добу Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом на Волині за останню добу
24 січень, 10:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині на одній з пилорам знайшли нелегальну деревину. ФОТО
27 березень, 05:27
 1
На Львівщині судили чоловіка за футболку з написом «СССР»
27 березень, 03:17
 1
28 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 10:27
 0
Шість смертей і 185 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:44
 0
Сьогодні Україна перейшла на літній час: як треба перевести годинники
Сьогодні, 09:36
 0
Медіа
відео
1/8