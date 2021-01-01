Шість смертей і 185 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це інформують у Волинському лабораторному центрі.



Так, коноравірусну хворобу виявили:



м. Луцьк – 50,

Луцький район – 18,

Горохівський район – 7,

Ківерцівський район – 27,

м. Нововолинськ – 21,

Володимир-Волинський район – 2,

Іваничівський район – 4,

Локачинський район – 2,

Ковельський район – 20,

Ратнівський район – 6,

Турійський район – 7,

Камінь-Каширський район – 1,

Любешівський район – 6,

Маневицький район – 14.



Усього станом на 28 березня в області зареєстрували 45 965 випадків. Одужало – 40346 осіб (за останню добу – 71).



Летальні випадки – 749 (за останню добу – 6: Ківерцівський район – 1, Любешівський район – 2, Ковельський район – 1, м.Нововолинськ – 2).



Методом ПЛР всього обстежили 184 008 осіб, за минулу добу обстежили 621 особу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 185 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинському лабораторному центрі.Так, коноравірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 50,Луцький район – 18,Горохівський район – 7,Ківерцівський район – 27,м. Нововолинськ – 21,Володимир-Волинський район – 2,Іваничівський район – 4,Локачинський район – 2,Ковельський район – 20,Ратнівський район – 6,Турійський район – 7,Камінь-Каширський район – 1,Любешівський район – 6,Маневицький район – 14.Усього станом на 28 березня в області зареєстрували 45 965 випадків. Одужало – 40346 осіб (за останню добу – 71).Летальні випадки – 749 (за останню добу – 6: Ківерцівський район – 1, Любешівський район – 2, Ковельський район – 1, м.Нововолинськ – 2).Методом ПЛР всього обстежили 184 008 осіб, за минулу добу обстежили 621 особу.

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