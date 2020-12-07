На Волині судили злодія-рецидивіста, який у школі обікрав техпрацівницю





Ковельський міськрайонний суд Волинської області призначив злочинцю покарання у виді двох років позбавлення волі, - пишуть



Злочин трапився 19 жовтня минулого року в закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №6 на вулиці Брестській, 23 в Ковелі. Чоловік викрав з сумочки техпрацівниці, яка лежала на стільчику в коридорі, гаманець з 300 гривнями. Коли ж крадій намагався покинути навчальний заклад, його помітили директорка та завгосп школи, та намагалися затримати, однак йому вдалося втекти.



У суді обвинувачений, який був раніше судимим, визнав свою вину. Він розповів, що в той день приїхав до Ковеля, аби потім слідувати до Білорусі. Перебуваючи біля школи, він вирішив зайти у вбиральню, однак в приміщенні побачив на стільці відкриту жіночу сумочку. Коли він вкрав гаманець з сумки, до нього підійшло дві жінки, одна з яких схопила його за одяг, сказавши повернути вкрадене. Проте чоловік втік, оскільки дуже злякався. На території школи крадій згубив свій рюкзак з одягом та документами. Спочатку він думав повернути гаманець, однак побачив біля школи поліцейських та втік. Чоловік розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати.



Обираючи міру покарання, до пом'якшуючих обставин суд відніс визнання вини, щире каяття в скоєному, добровільне відшкодування заподіяної шкоди потерпілій, а також те, що обвинувачений має третю групу інвалідності.



Також суд врахував, що в житті обвинуваченого відбулися позитивні зміни. Він перебуває у фактичних шлюбних відносинах з жінкою, на його утриманні троє неповнолітніх дітей, найближчим часом має намір укласти шлюб та усиновити їх.



Злочинцю призначили покарання у виді двох років позбавлення волі.

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