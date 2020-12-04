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28 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

28 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
28 березня в народному календарі відзначають День святого мученика Нікадра. Святий працював лікарем і здійснив велику кількість добрих справ християнам.

Про це пише 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Денис.


Прикмети 28 березня

- Цвірінькають горобці – незабаром настане ясна погода.
- Якщо 28 березня мороз, то холодно буде ще тиждень.
- Побачити вночі 28 березня ангела у сні – гарний знак і ознака довголіття.

Що не можна робити 28 березня

- У цей день не рекомендують мити волосся, адже можна накликати собі неприємності на роботі.
- Не розповідайте свої плани на майбутнє родині. Розкрийте секрет лиш тоді, коли ви будете максимально наближені до своєї цілі.
- 28 березня використовуйте електроенергію та водопостачання ощадливо. Утримайтесь від надмірної витрати ресурсів.


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Теги: 28 березня, свято, традиції, заборони
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