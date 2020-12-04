28 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 10:27
28 березня в народному календарі відзначають День святого мученика Нікадра. Святий працював лікарем і здійснив велику кількість добрих справ християнам.
Про це пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Денис.
Прикмети 28 березня
- Цвірінькають горобці – незабаром настане ясна погода.
- Якщо 28 березня мороз, то холодно буде ще тиждень.
- Побачити вночі 28 березня ангела у сні – гарний знак і ознака довголіття.
Що не можна робити 28 березня
- У цей день не рекомендують мити волосся, адже можна накликати собі неприємності на роботі.
- Не розповідайте свої плани на майбутнє родині. Розкрийте секрет лиш тоді, коли ви будете максимально наближені до своєї цілі.
- 28 березня використовуйте електроенергію та водопостачання ощадливо. Утримайтесь від надмірної витрати ресурсів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Денис.
Прикмети 28 березня
- Цвірінькають горобці – незабаром настане ясна погода.
- Якщо 28 березня мороз, то холодно буде ще тиждень.
- Побачити вночі 28 березня ангела у сні – гарний знак і ознака довголіття.
Що не можна робити 28 березня
- У цей день не рекомендують мити волосся, адже можна накликати собі неприємності на роботі.
- Не розповідайте свої плани на майбутнє родині. Розкрийте секрет лиш тоді, коли ви будете максимально наближені до своєї цілі.
- 28 березня використовуйте електроенергію та водопостачання ощадливо. Утримайтесь від надмірної витрати ресурсів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
28 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 10:27
Шість смертей і 185 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:44
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку станом на 28 березня
Сьогодні, 09:08