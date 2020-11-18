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У Польщі заарештували українця, який викрав у жінки з банківського рахунку велику суму грошей

У Польщі заарештували українця, який викрав у жінки з банківського рахунку велику суму грошей
У Польщі поліція затримала громадянина України за підозрою у шахрайстві, після якого жителька міста Влодава втратила кількадесят тисяч злотих.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на supertydzien.pl, інцидент стався в лютому цього року.

Інформують, що жінка на сайті соціальних мереж знайшла інформацію про конкурс, організований одним із банків. Оскільки у неї там був рахунок, інформація здавалася їй достовірною і вона вирішила скористатися нагодою.

Жінка натиснула на вказане посилання й перейшла на сторінку, замасковану під сайт банку. Там вона увійшла до свого облікового запису й отримала смс-повідомлення з кодом. Ввела його, після чого система одразу викинула її з акаунту. Потерпіла спочатку не підозрювала про підступ, однак сумніви все ж не давали їй спокою.

Уночі вона включила комп’ютер, увійшла на свій банківський рахунок і була приголомшена. Хтось здійснив два перекази на загальну суму майже 25 000 злотих. А з іншого рахунку, який належав її матері, з допомогою коду BLIK двічі зняли в банкоматі по 3 000 злотих. Загалом втратити сягнули понад 30 тис злотих.

Справу розслідували співробітники поліції з відділу кіберзлочинності. Вони встановили рахунок, на який перераховували гроші. З’ясувалося, що він належить українцеві, який вже має за собою кілька злочинів.

Чоловіка затримали й за рішенням суду його заарештували на 3 місяці. За скоєне йому загрожує від трьох місяців до п'яти років позбавлення волі. Однак гроші потерпілій повернути так і не вдалося.

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Теги: шахрай, українець, Польща, затримання
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