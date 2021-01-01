На «Ягодині» затримали громадянина Сенегалу з фальшивими документами

Один з пасажирів рейсового автобуса, який через пункт пропуску «Ягодин» слідував до Варшави, надав на контроль паспорт громадянина Сенегалу.Під час перевірки документа прикордонники встановили, що паспорт пред'явнику не належить. Крім того, сенегалець пред'явив інспектору іспанську ID-картку, яка, як з'ясували згодом прикордонники, виявилася підробленою, - інформує Держприкордонслужба України.За спробу порушення кордону іноземця притягнуть до адміністративної відповідальності. Окрім того, в діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».