Витер автобус шапкою дитини: на Волині за хуліганство судили водія





Про інцидент, який трапився у лютому цього року, йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, - пише



За словами 57-річного водія з Ковеля, на автобусній зупинці у селі Битень малолітні хлопці написали на його автобусі нецензурне слово. Він зробив їм зауваження. Однак діти належним чином не відреагували. Кермувальник почав шарпати хлопця, 2009 року народження, а потім взяв його шапку і витер автобус.



На ковельчанина написали заяву та склали адміністративний протокол за фактом дрібного хуліганства.



У судовому засіданні правопорушник визнав свою провину. Суд оштрафував його на 51 гривню та стягнув 454 гривні судового збору.



Головне фото – ілюстративне.

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