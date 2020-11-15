Витер автобус шапкою дитини: на Волині за хуліганство судили водія
Сьогодні, 12:44
На Ковельщині судили водія автобуса, який взяв у неповнолітнього шапку і витер ним розписаний автобус.
Про інцидент, який трапився у лютому цього року, йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, - пише Ковель медіа.
За словами 57-річного водія з Ковеля, на автобусній зупинці у селі Битень малолітні хлопці написали на його автобусі нецензурне слово. Він зробив їм зауваження. Однак діти належним чином не відреагували. Кермувальник почав шарпати хлопця, 2009 року народження, а потім взяв його шапку і витер автобус.
На ковельчанина написали заяву та склали адміністративний протокол за фактом дрібного хуліганства.
У судовому засіданні правопорушник визнав свою провину. Суд оштрафував його на 51 гривню та стягнув 454 гривні судового збору.
Головне фото – ілюстративне.
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Про інцидент, який трапився у лютому цього року, йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, - пише Ковель медіа.
За словами 57-річного водія з Ковеля, на автобусній зупинці у селі Битень малолітні хлопці написали на його автобусі нецензурне слово. Він зробив їм зауваження. Однак діти належним чином не відреагували. Кермувальник почав шарпати хлопця, 2009 року народження, а потім взяв його шапку і витер автобус.
На ковельчанина написали заяву та склали адміністративний протокол за фактом дрібного хуліганства.
У судовому засіданні правопорушник визнав свою провину. Суд оштрафував його на 51 гривню та стягнув 454 гривні судового збору.
Головне фото – ілюстративне.
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