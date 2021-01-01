На Волині матір пиячила разом з неповнолітнім сином, хлопець потрапив до лікарні з отруєнням





Про це йдеться у постанові суду від 23 березня, - пише



Відомо, що жінка 2 березня з 18:00 по 23:00, бувши зобов'язаною здійснювати догляд та нагляд за неповнолітнім сином, 2003 року народження, ухилилась від передбачених законом обов'язків.



Її син вживав горілку. Згодом на провулку Парковий у селі Доросині пив пиво. Потім його доставили у Рожищенську багатопрофільну лікарню.



В судовому засіданні жінка свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнала. Вона розповіла, що того дня її неповнолітній син отримав свою першу заробітну плату, купив з тих грошей спиртне, яке приніс додому, і вони разом з 18.00 по 23.00 вживали горілку і пиво.



Після вживання спиртних напоїв її сину стало дуже погано, він втратив свідомість, тож його доставили у лікарню, де встановили діагноз «алкогольне отруєння».



Суддя постановила визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 адміністративного кодексу, та накласти на неї штраф в розмірі 850 гривень. Також вона має сплатити в дохід держави 454 гривні судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судили жінку, чий неповнолітній син потрапив до лікарні з алкогольним отруєнням.Про це йдеться у постанові суду від 23 березня, - пише Район.Рожище Відомо, що жінка 2 березня з 18:00 по 23:00, бувши зобов'язаною здійснювати догляд та нагляд за неповнолітнім сином, 2003 року народження, ухилилась від передбачених законом обов'язків.Її син вживав горілку. Згодом на провулку Парковий у селі Доросині пив пиво. Потім його доставили у Рожищенську багатопрофільну лікарню.В судовому засіданні жінка свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнала. Вона розповіла, що того дня її неповнолітній син отримав свою першу заробітну плату, купив з тих грошей спиртне, яке приніс додому, і вони разом з 18.00 по 23.00 вживали горілку і пиво.Після вживання спиртних напоїв її сину стало дуже погано, він втратив свідомість, тож його доставили у лікарню, де встановили діагноз «алкогольне отруєння».Суддя постановила визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 адміністративного кодексу, та накласти на неї штраф в розмірі 850 гривень. Також вона має сплатити в дохід держави 454 гривні судового збору.

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